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У РФ відкрито пропонують усунути Путіна: "Треба вибрати когось іншого"

Альона Вороніна
27 травня 2023, 15:11 оновлено 27 травня, 15:17
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Пропозиція обрати іншого керівника країни-агресорки РФ, щоб тягнутися до Європи, прозвучала в ефірі пропагандистського телебачення.
Владимир Путин, Борис Надеждин
У РФ відкрито пропонують замінити Путіна "на когось іншого"/ сайт Кремля, скрин

В ефірі російського пропагандистського телебачення уже почали відкрито говорити, що варто було б вже обрати іншого керівника країни-агресорки Росії, а російського диктатора Володимира Путіна усунути.

Про це заявив очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін, виступаючи в ефірі програми на одному з телеканалів країни-окупанта. Фрагмент програми був поширений у Telegram.

Надєждін наголосив, що якщо нинішній глава Кремля залишатиметься на своїй посаді, то РФ, мовляв, не зможе "повернутися до Європи".

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"Треба вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною та вибудує нормальні стосунки з європейськими країнами, і все стане на свої місця. Наступного року вибори президента – треба вибрати когось іншого, і все", – заявив Надєждін, незважаючи на шок та обурення ведучих.

Борис Надеждин
У РФ відкрито пропонують замінити Путіна "на когось іншого"/ скрін

Дивіться відео про те, як у РФ відкрито пропонують замінити Путіна "на когось іншого":

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресорки Росії. Диктатору РФ не вдасться заховатися.

У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи – або повторення долі Адольфа Гітлера, який наприкінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

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