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"Путіна може вбити лише одна людина": Піонтковський назвав ім’я і два сценарії

Альона Вороніна
16 травня 2023, 13:37 оновлено 16 травня, 13:42
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Диктатора РФ можуть прибрати за одним із двох сценаріїв – "м’яким" або "жорстким".
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путіна може вбити лише одна людина, вважає Піонтковський/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський, пише "24 канал". Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

"Путін для нього корисний інструмент у здійсненні його божевільної мети – знищення Заходу. Тепер він, як розумна людина, зрозумів, що інструмент не працює і знищення Заходу на найближчу перспективу треба як мінімум відтермінувати", – зазначив Піонтковський.

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Є два сценарії усунення Путіна

Також Піонтковський припустив, що російського диктатора можуть "прибрати" за одним із двох сценаріїв.

  1. "М’який" варіант передбачає, що глава Кремля, наприклад, після поразки у війні проти України вирушить у тибетський монастир на "лікування".
  2. "Жорсткий"варіант простий – "Путін втомився, упав і помер", зазначає Піонтковський.

Також він додав, що серед партнерів Ковальчука, зокрема, генерали Сергій Суровікін і Михайло Мізінцев і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Хто такий Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми.

Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями.

Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, Юрій Ковальчук – російський підприємець, основний акціонер і колишній голова Ради директорів банку "Росія". Він є однією з основних осіб в оточенні Путіна. Є припущення, що саме Ковальчук підштовхнув російського диктатора до захоплення різними культами, шаманством тощо.

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов раніше зазначав, що між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем. При цьому Кисельов зазначав, що Путін уже не має підтримки серед росіян, тому, якщо з диктатором РФ щось трапиться, усі лише перехрестяться з полегшенням.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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