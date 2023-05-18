"Бункер не врятує": Путін не зможе сховатися, коли в РФ почнуться масштабні процеси – ГУР

Загроза для російського диктатора Путіна буде йти не обов’язково від ракет і боєголовок, зазначив представник ГУР.

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Путіна не врятує бункер, коли в РФ почнуться масштабні процеси/ сайт Кремля, УНІАН

Російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресорки Росії.

Диктатору РФ не вдасться заховатися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Звичайно інформація про всю бункерну мережу (Путіна, – ред.) присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось пару поверхів нижче спуститися і заховатись – ні, не можна, реальність дожене і там", – каже Юсов.

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Він наголосив, що загроза для російського диктатора Путіна буде йти не обов’язково від ракет і боєголовок.

"Ні. Йдеться про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть", – заявив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Коли журналісти уточнили у Юсова, чи часто диктатор РФ покидає бункер, представник ГУР відповів, що це відбувається регулярно. Проте він натякнув, що зараз не можна бути на 100% впевненими, що Путін ще живий і що замість нього не виходять на публіку двійники.

Також Юсов звернув увагу, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який, ймовірно, не має двійників, іноді хворіє, і це помітно усім. А от щодо Путіна може справді застосовуватися технологія двійників, зазначив представник ГУР. Він додав, що те, чи справжній Путін, покаже експертиза, яка обов’язково буде проведена у майбутньому на міжнародному трибуналі.

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зазначав, що деокупація Криму стане поворотним моментом, який прискорить падіння підтримки російського диктатора Володимира Путіна у країні-агресорці Росії. Проти глави Кремля може повернутися навіть так зване "внутрішнє військо" – ФСО, ФСБ і Росгвардія. У силовиків в РФ може з’явитися відчуття, що Путін – дурень, який розвалив Росію.

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити лише одна людина – його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук уже зрозумів, що нинішній глава Кремля виявився неефективним інструментом знищення Заходу.

Дивіться відео, що російський правозахисник Марк Фейгін розповів, якою буде реакція Кремля на поразку окупантів під Бахмутом та багато іншого:

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