У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

Посольство України в Польщі в терміновому порядку направило ноту в МЗС Польщі.

У Польщі зрізали хрест з української церкви / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

У польському місті Легниця невідомі люди пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Про це у Facebook написав посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, він хоче "висловити своє занепокоєння і обурення української громади в Польщі".

"Посольство України в Республіці Польща вже в терміновому порядку направило ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до місцевих правоохоронних органів з вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців. Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно: зробіть усе, щоб цей і всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення - вироків суду, згідно із законодавством Польщі", - йдеться в його повідомленні.

Боднар закликав польських друзів і партнерів "уже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві".

"Переконані, що для польського народу, так само, як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", - резюмував він.

Нагадаємо, Главред писав, що Польща змінила правила для українських громадян, які отримували виплату 800+. Згідно з оновленим порядком, грошову допомогу надаватимуть меншій кількості українців.

Напередодні новий президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписати поправку до закону, яка передбачала розширення допомоги українським біженцям.

Він наголосив, що не змінить своєї думки і вважає, що 800 плюс мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.

