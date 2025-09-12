НАТО починає нову військову операцію після атаки на Польщу

Багато країн передають свої літаки для забезпечення безпеки в повітряному просторі східного фронту Європи.

НАТО починає нову військову операцію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

НАТО починає нову військову операцію

Операція розпочинається після атаки дронів на Польщу

Багато країн передають свої літаки для забезпечення безпеки

НАТО починає нову військову операцію для захисту Польщі та східного флангу загалом. Таке рішення було ухвалено після того, як РФ атакувала Польщу ударними безпілотниками. Про це повідомляє Die Zeit із посиланням на спільну пресконференцію генсека НАТО Марка Рютте з головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

Альянс планує розгорнути додаткові засоби спостереження та протиповітряної оборони.

Які сили планують розгорнути

Німеччина надасть чотири винищувачі Eurofighter. Вони братимуть участь у польотах збройної безпеки над Польщею. Літаки планують розмістити на авіабазі Росток-Лааге. Німеччина надає їх щонайменше до кінця року.

Франція передасть три винищувачі Rafale. Вони використовуватимуться для спостереження за повітряним простором на східному фланзі. Данія передасть два F-16 і фрегат.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Атака на Польщу - думка експерта

В інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що російська атака на Польщу була спланованою і цілеспрямованою. Ворог намагається зруйнувати НАТО зсередини, ставлячи під сумнів позицію НАТО і намагаючись втягнути союзників у дискусію: це слід розглядати як акт агресії чи ні.

"Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу. Адже очевидно, що країни, які відчувають безпосередню загрозу (Польща, країни Балтії), наполягатимуть на тому, що це вже акт агресії і треба реагувати. Інші країни можуть підтримувати протилежну точку зору, і саме ця розбіжність призводить до підриву довіри до колективних гарантій. Це ж класичне питання: хто готовий помирати за Нарву? А тепер може виникнути нове - хто готовий помирати за Жешув?" - сказав Мельник.

Атак БпЛА по Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною метою став логістичний центр НАТО в Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Дональду Трампу слід зрозуміти марність спроб домовитися з Путіним, адже Росія не планує завершувати війну проти України. Він наголосив, що удари дронів зачепили і НАТО, і тільки рішучі дії змусять Путіна усвідомити безперспективність своїх планів.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою, при цьому зазначивши, що він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував слова Трампа про можливу "помилку" російських дронів над Польщею. У ніч атаки зафіксували 19 дронів над Польщею та понад 400 дронів і кілька десятків ракет над Україною.

