Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

Тепер є три умови, виконання яких є обов'язковим для отримання допомоги.

Головне:

Деяким українцям не будуть надавати виплату 800+

Оновлені правила передбачають виконання трьох обов'язкових умов

Польща змінила правила для українських громадян, які отримували виплату 800+. Згідно з оновленим порядком, грошову допомогу будуть надавати меншій кількості українців.

Як пише PAP, раніше право на щомісячну грошову допомогу мали всі українці в Польщі, які виховували неповнолітніх дітей. Згодом батьків зобов'язали відправити дітей у місцеві заклади освіти задля отримання забезпечення.

Як оновили порядок надання допомоги

Польський Сейм ухвалив закон, згідно з яким грошове забезпечення тепер будуть отримувати іноземці, в тому числі українці, які виконали три обов'язкові умови.

Мова йде про наявність номера PESEL, дитини/дітей, які навчаються в польських школах та офіційного працевлаштування. Водночас заробітна плата має бути на рівні 50% від мінімальної і вище.

"Заклад соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи були іноземці економічно активними. Якщо іноземець не був активним у певному місяці, виплату допомоги призупинять, а переказ не відправлять", - пише видання.

Також у Польщі будуть враховувати факт можливого виїзду за кордон. Іноземців перевірятимуть у спеціальному реєстрі Прикордонної служби.

Виплати українцям за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно уряд Німеччини запропонував зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну.

Напередодні новий президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписати поправку до закону, що передбачала розширення допомоги українським біженцям.

Він наголосив, що не змінить своєї думки і вважає, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.

Про джерело: PAP PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

