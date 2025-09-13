Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

Головне:
- Деяким українцям не будуть надавати виплату 800+
- Оновлені правила передбачають виконання трьох обов'язкових умов
Польща змінила правила для українських громадян, які отримували виплату 800+. Згідно з оновленим порядком, грошову допомогу будуть надавати меншій кількості українців.
Як пише PAP, раніше право на щомісячну грошову допомогу мали всі українці в Польщі, які виховували неповнолітніх дітей. Згодом батьків зобов'язали відправити дітей у місцеві заклади освіти задля отримання забезпечення.
Як оновили порядок надання допомоги
Польський Сейм ухвалив закон, згідно з яким грошове забезпечення тепер будуть отримувати іноземці, в тому числі українці, які виконали три обов'язкові умови.
Мова йде про наявність номера PESEL, дитини/дітей, які навчаються в польських школах та офіційного працевлаштування. Водночас заробітна плата має бути на рівні 50% від мінімальної і вище.
"Заклад соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи були іноземці економічно активними. Якщо іноземець не був активним у певному місяці, виплату допомоги призупинять, а переказ не відправлять", - пише видання.
Також у Польщі будуть враховувати факт можливого виїзду за кордон. Іноземців перевірятимуть у спеціальному реєстрі Прикордонної служби.
Виплати українцям за кордоном - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно уряд Німеччини запропонував зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну.
Напередодні новий президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписати поправку до закону, що передбачала розширення допомоги українським біженцям.
Він наголосив, що не змінить своєї думки і вважає, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.
Більше новин:
- Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину
- Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста
- Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"
Про джерело: PAP
PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред