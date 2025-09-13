Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію 'Східний страж', що грозить РФ

Франція, Данія, Німеччина та Велика Британія вже оголосили про розміщення своїх сил (винищувачі, ППО) у рамках цієї операції.

НАТО відповідає на вторгнення російських дронів у Польщу/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УнІАН, pixabay

Головне:

НАТО розпочало операцію "Східний страж" для посилення оборони свого східного флангу

Операція є відповіддю на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі

Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосив про старт масштабної операції НАТО під назвою "Східний страж", яка має на меті посилити захист східного кордону Альянсу. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що будь-які спроби атакувати Польщу в майбутньому матимуть адекватну відповідь. Про це повідомляє видання RMF FM.

Військові опублікували відео з посадкою французького військово-транспортного літака A400, що прибув на аеродром у Мінськ-Мазовецькому. Літак доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже дислоковані на території Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що оборона України нерозривно пов’язана з безпекою Європи. За його словами, країна нарощує власні оборонні спроможності:

"Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи. Тому ми збільшуємо наші оборонні можливості. У єдності сила, а в готовності - перемога", - сказав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Раніше про початок операції "Східний страж" повідомив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він пояснив, що ці дії є реакцією Альянсу на інцидент із російськими безпілотниками, які в ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

До операції вже приєднуються й інші країни НАТО. Так, Данія направить два винищувачі F-16 та комплекси протиповітряної оборони, Франція передасть три винищувачі Rafale, а Німеччина чотири Eurofighter Typhoon. Велика Британія також підтвердила готовність надати допомогу для укріплення східного флангу Альянсу.

Наліт дронів РФ на Польщу - що відомо

Главред писав, що вночі, 10 вересня російські ударні безпілотники "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Полякам довелось підняти авіацію на перехоплення, адже кілька дронів залетіли на територію країни.

Через кілька годин президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів по території Польщі і написав: "Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалося".

Своєю чергою конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. Він зробив заяву про іранські безпілотники, що Росія атакувала Польщу, союзника НАТО, саме з їхньою допомогою.

Про джерело: RMF FM RMF FM — перша польська комерційна радіостанція з центром мовлення у Кракові, яка мовить у форматі AC. Входить до медіагрупи "Grupa RMF". Цільова аудиторія станції — слухачі, віком 25–39 років. "RMF FM" належить холдингу "Grupa RMF".

