У Росії можуть спалахнути антивоєнні протести: експерт назвав головну умову

Локальне невдоволення може перетворитися на загальноросійський протестний рух.

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В Росії вже почалися протести / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що сказав Преображенський:

Протести через зняття партії "Яблуко" в РФ намагатимуться придушити

Зараз в РФ навряд чи можуть початися масові протести

Протести у країні-агресорці Росії після рішення суду щодо партії "Яблуко" не зникнуть, але і на масовий загальноросійський рух найближчим часом розраховувати не варто.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, наступним етапом судової історії стане апеляція, і саме вона знову виведе людей на вулиці - щоправда, в набагато жорсткіших умовах, ніж раніше.

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"Насамперед, буде апеляція. Це буде ще один привід як мінімум зібратися та протестувати. Швидше за все, апеляція виглядатиме зовсім інакше. Там буде десять кіл оточення, будуть ті, кого називають "космонавтами", - у шоломах, зі щитами та гумовими палицями. Людям зібратися не дадуть", - зазначив Преображенський.

Чи прокинулося російське суспільство

Ключове питання, на думку політолога, не в долі самої партії, а в тому, чи запустився в Росії суспільний процес пробудження. Про це, за його оцінкою, поки говорити зарано.

Дивіться відео про причини зняття партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФ:

"Питання в тому, чи запустився громадський процес... Тут зовсім неважливо, що буде із самою партією "Яблуко". Важливо, чи почало суспільство, що називається, прокидатися. Я думаю, період був надто недовгим для того, щоб це сталося. Можливо, з'явилися нові соціальні групи, соціальні мережі, які у майбутньому стануть основою нових протестів. Але поки не більше", - вважає Преображенський.

За якої умови почнуться масштабні протести

Головним фактором, здатним перетворити локальні акції на масштабний рух, експерт назвав позицію правлячого класу та силових структур.

"Якогось масштабного загальноросійського протесту не буде, якщо не буде підтримки з боку правлячого класу, давайте прямо скажемо, або якщо частина російських силовиків за якимись своїми, швидше за все абсолютно корисливими, інтересами не спробує розхитати ситуацію", - підсумував політолог.

За яким сценарієм в РФ можуть відбутися бунти - думка експерта

Главред писав, що за словами журналіста і публіциста Олександра Сотника, на тлі українських ударів по РФ, локальні спалахи серед росіян будуть, але вони не становить для кремлівської верхівки жодної небезпеки.

Разом з тим він не виключив, що у разі, якщо удари України торкнуться вже оточення кремлівського диктатора Путіна та російських еліт, можна очікувати певних змін у РФ.

Протести в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін та його поплічники побоюються, що "Яблуко" може частково підхопити невдоволення населення РФ, яке вже висловлює антивоєнні настрої.

Раніше повідомлялося, що якщо в Росії станеться розкол еліт, силовики можуть зайняти нейтральну позицію та перестати розганяти протестувальників. Тоді ж і стануть можливими масові протести і навіть революційні події.

Напередодні стало відомо, що влада Росії посилює контроль над інтернет-простором, побоюючись зростання суспільного невдоволення після можливого завершення війни проти України.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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