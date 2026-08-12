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Путін натягнув військову форму і почав погрожувати ударами "в будь-якому місці"

Руслана Заклінська
12 серпня 2026, 15:41
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Лідер РФ звинуватив НАТО у нібито "проникненні" в Азійсько-Тихоокеанський регіон.
Путін натягнув військову форму і почав погрожувати ударами 'в будь-якому місці'
Путін заговорив про удари в Тихому океані / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Путін:

  • Путін пригрозив Заходу "дзеркальною відповіддю" на захоплення російських кораблів
  • РФ діятиме у будь-якому місці, зокрема в Тихому океані
  • Санкції Японії проти Росії є безпідставними

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито готова "дзеркально" відповідати на захоплення російських торговельних суден. Росія може робити це не лише в тих самих акваторіях, а "в будь-якому місці". Про це лідер РФ заявив під час завершальної стадії навчань Тихоокеанського флоту РФ, передають росЗМІ.

Путін прибув до Южно-Сахалінська, де піднявся на борт гвардійського ракетного крейсера "Варяг", що поспостерігати за перебігом військових навчань. Для появи на публіці диктатор обрав спеціальну повсякденну форму вищого військового керівництва країни-агресора.

відео дня

Під час виступу Путін заявив, що Москва нібито отримує інформацію про плани західних країн захоплювати російські торговельні судна. Він також звинуватив Захід у намірах продавати "награбоване майно".

Путін натягнув військову форму і почав погрожувати ударами 'в будь-якому місці'
Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

За словами лідера РФ, у разі таких дій Москва розцінюватиме їх як "піратство та розбій" і нібито буде відповісти "дзеркально". Водночас Путін пригрозив, що Росія може діяти не лише в акваторіях, де потенційно можуть атакувати її судна.

"РФ на захоплення своїх торгових суден відповідатиме дзеркально не тільки в тих же акваторіях, а в будь-якому місці, у тому числі в Тихому океані", - заявив він.

Він також звинуватив країни НАТО у нібито "проникненні" в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Путін заявив, що плани щодо розміщення нових озброєнь у цьому регіоні становлять загрозу для Росії.

Дивіться відео із погрозами Путіна:

Путін натягнув військову форму і почав погрожувати ударами 'в будь-якому місці'
Путін почав погрожувати Заходу / Фото: скріншот

Що Путін сказав про Японію

Окремо російський диктатор розкритикував Японію через санкції проти РФ. Він заявив, що Токіо нібито запровадив їх "неспровоковано, не розібравшись у причинах" війни Росії проти України. Водночас Путін заявив, що Росія начебто "не погрожує Японії" і не має претензій до Токіо.

Він також згадав територіальну суперечку щодо Курильських островів. За словами Путіна, Японія має претензії до Росії, хоча Москва вважає приналежність островів РФ закріпленою міжнародними документами та підсумками Другої світової війни.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка - Главред

Путін також поскаржився, що раніше Москва мала "конструктивні відносини" з японським прем'єром Сіндзо Абе та іншими японськими керівниками, однак позиція Токіо змінилася.

Чи можуть в РФ початися протести проти Путіна - думка експерта

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає малоймовірним виникнення масштабних протестів у Росії після зняття з виборів партії "Яблоко", яка виступала з антивоєнними позиціями. За його словами, для масових протестів необхідна розвинена інфраструктура та здатність людей до самоорганізації.

"Для масштабного протесту потрібна хоч якась інфраструктура. Достатньо подивитися, як відбувався будь-який масштабний протест, наприклад, в Україні. Була масштабна самоорганізація, люди, які створювали соціальні мережі, відомі особи, які їх підтримували, та, що дуже важливо, організації, які надавали свою інфраструктуру", - пояснив експерт в інтерв’ю Главреду.

За словами Преображенського, російська влада фактично знищила такі можливості для організації протестів. Крім того, люди, які потенційно могли б стати організаторами або публічними лідерами протестного руху, перебувають за кордоном або у російських в’язницях.

Поява Путіна на публіці - новини за темою

Нагадаємо, Путін почав частіше виходити до людей і робити короткі публічні виступи на тлі падіння рейтингів його підтримки з 71% до 66% за тиждень. Один із виходів тривав близько 40 секунд.

Як раніше повідомляв Главред, Путін оголосив про перестановки в Міноборони і призначив нових командувачів ключових угруповань. Андрій Іванаєв призначений командувачем угруповання "Центр", Валерій Солодчук переведений на посаду керівника об’єднаної Служби тилуї.

Крім цього, Путін почав віддавати перевагу поїздкам до Сибіру та Далекого Сходу і уникати областей європейської частини Росії. За даним ЗМІ, він уникає регіонів європейської частини через боязнь атак українських безпілотників.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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