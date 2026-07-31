Була сьогодні спроба замаху на командира 'Хартії' Ігоря Оболєнського – Зеленський

Президент Зеленський повідомив про спробу замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського.

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Спроба замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського / Колаж: Главред, фото: скриншот, вікіедія

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На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоєно замах

Нападника та його спільника вже затримали

Правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Нападника та його спільника вже затримали. Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 31 липня у своєму Telegram.

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"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ігоря Оболєнського

Ігор Георгійович Оболєнський (позивний "Корнет") - український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" з квітня 2025 року.

Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Має ступені магістра з правознавства та агрономії. Із 2014 року брав участь у російсько-українській війні, служив в артилерійській бригаді Збройних сил України та спецпідрозділі "Омега". У 2015 році був призначений командиром 1-го батальйону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України та брав участь у боях за Краматорськ і Слов’янськ.

У 2019 році звільнився з військової служби та перейшов у бізнес, де працював у компаніях МХП та "Агротрейд". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до війська та очолив добровольче формування територіальної громади "Хартія", на базі якого була створена 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія". 20 березня 2023 року Оболєнського призначили командиром бригади, а 15 квітня 2025 року - командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія".

15 липня 2026 року Ігорю Оболєнському було присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Також він є кавалером орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів та ордена "За мужність" III ступеня.

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Про персону: Ігор Оболєнський Ігор Георгійович Оболєнський - український військовий, полковник Національної гвардії України, командир корпусу "Хартія", який став одним із найпомітніших командирів сучасної війни. Народився 5 серпня 1986 року, має позивний "Корнет", здобув освіту у Військовому інституті ракетних військ та артилерії, а також ступінь магістра з правознавства й агрономії. З 2014 року брав участь у боях на Донбасі, командував батальйоном у складі НГУ, служив у спецпідрозділі "Омега", а після роботи у бізнесі повернувся на фронт у 2022 році, очоливши добровольче формування "Хартія" в Харкові. За мужність і результативність у боях він отримав низку державних нагород, серед яких орден "За мужність" ІІІ ступеня, орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня та звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" у липні 2026 року.

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