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Була сьогодні спроба замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського – Зеленський

Інна Ковенько
31 липня 2026, 15:01оновлено 31 липня, 15:31
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Президент Зеленський повідомив про спробу замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського.
Була сьогодні спроба замаху на командира 'Хартії' Ігоря Оболєнського – Зеленський
Спроба замаху на командира "Хартії" Ігоря Оболєнського / Колаж: Главред, фото: скриншот, вікіедія

Головне:

  • На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоєно замах
  • Нападника та його спільника вже затримали
  • Правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на командира 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Нападника та його спільника вже затримали. Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 31 липня у своєму Telegram.

відео дня

"Говорив із командиром "Хартії" Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ігоря Оболєнського

Ігор Георгійович Оболєнський (позивний "Корнет") - український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" з квітня 2025 року.

Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Має ступені магістра з правознавства та агрономії. Із 2014 року брав участь у російсько-українській війні, служив в артилерійській бригаді Збройних сил України та спецпідрозділі "Омега". У 2015 році був призначений командиром 1-го батальйону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України та брав участь у боях за Краматорськ і Слов’янськ.

У 2019 році звільнився з військової служби та перейшов у бізнес, де працював у компаніях МХП та "Агротрейд". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до війська та очолив добровольче формування територіальної громади "Хартія", на базі якого була створена 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія". 20 березня 2023 року Оболєнського призначили командиром бригади, а 15 квітня 2025 року - командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія".

15 липня 2026 року Ігорю Оболєнському було присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Також він є кавалером орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів та ордена "За мужність" III ступеня.

Замахи на військових - новини за темою

Нагадаємо, правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, "ціллю" міг стати представник розвідки Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, у квітні російські окупанти ледь не вбили українського фахівця у галузі військових радіотехнологій та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш". Росіяни запустили по ньому чотири реактивних "Шахеда". Один керований безпілотник зміг долетіти та врізався прямо у стіну будинку, зруйнувавши його.

У березні Служба безпеки України затримала російського агента, який готував замах на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Він був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ.

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Про персону: Ігор Оболєнський

Ігор Георгійович Оболєнський - український військовий, полковник Національної гвардії України, командир корпусу "Хартія", який став одним із найпомітніших командирів сучасної війни. Народився 5 серпня 1986 року, має позивний "Корнет", здобув освіту у Військовому інституті ракетних військ та артилерії, а також ступінь магістра з правознавства й агрономії.

З 2014 року брав участь у боях на Донбасі, командував батальйоном у складі НГУ, служив у спецпідрозділі "Омега", а після роботи у бізнесі повернувся на фронт у 2022 році, очоливши добровольче формування "Хартія" в Харкові.

За мужність і результативність у боях він отримав низку державних нагород, серед яких орден "За мужність" ІІІ ступеня, орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня та звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" у липні 2026 року.

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