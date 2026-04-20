Летіло 4 реактивних Шахеда: РФ влаштувала замах на радника міністра

Росіяни зруйнували будинок Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", він травмований.

Що відомо:

РФ вдарила "Шахедами" по Київщині

Зруйновано будинок Сергія Бескрестнова

Росіяни застосовували реактивні "Шахеди"

Російські окупанти ледь не вбили українського фахівця у галузі військових радіотехнологій та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш".

Про це він особисто заявив на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що росіяни запустили по ньому чотири реактивних "Шахеда". Один керований безпілотник зміг долетіти та врізався прямо у стіну будинку, зруйнувавши його.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити ... Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", - зазначив "Флеш".

Атака на Київщину

У ДСНС повідомляли, що росіяни атакували житловий сектор у Броварському районі Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа у житловому будинку.

"Травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізовано, їй надається необхідна медична допомога. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, у ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Вночі на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Вночі на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина. 60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. 30 осіб були госпіталізовані. Під час атаки ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

