'Не виключаю погромів': експерт розповів, що чекає на українців у Польщі

Директор Центру досліджень громадянського суспільства вважає, що ситуація з нападами на українців у Польщі може ускладнитися.

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Віталій Кулик розповів про загрозу нових нападів в Польщі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео відео в Threads/karina130384, УНІАН

Ключові тези Кулика:

Напади на українців у Польщі можуть продовжитися

Українцям не варто залишати країну, поки працює правова система і винних карають

Українцям у Польщі варто активніше самоорганізовуватися

Напади та прояви ворожості щодо українців у Польщі можуть продовжитися. Водночас українцям не варто поспішно залишати країну, якщо польські правоохоронці продовжують оперативно реагувати на такі випадки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Я не виключаю продовження погромів у Польщі. Я не хочу закликати українців повертатися або їхати з Польщі. Допоки в Польщі оперативно розшукують і карають винних у нападах на українців, там зберігається правова держава. І нею варто користуватися", - заявив Кулик. відео дня

Також експерт закликав українців у Польщі до більшої самоорганізації. На його думку, ті, хто планує залишатися в країні надовго та отримати польське громадянство, мають активніше долучатися до політичного життя.

"Українці мають створювати політичні партії і йти в польську політику, якщо планують отримати польське громадянство, не планують повертатися до України і пов’язують своє подальше життя з Польщею", - зазначив він.

Кулик вважає, що таким чином українська громада зможе створити власні мережі підтримки та захисту.

"Хто там захистить українців, крім самих себе", - підсумував експерт.

Скільки українців перебувають за кордоном

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що понад 8,4 мільйона українців нині перебувають за межами України через наслідки російської агресії. Водночас ця цифра відрізняється від даних міжнародних організацій.

Зокрема, ООН враховує переважно тих, хто виїхав після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, і повідомляє про понад 5,7 мільйона українських біженців. Оцінка Лубінця охоплює ширший період бойових дій, що тривають з 2014 року.

Найбільше українців за кордоном перебувають у країнах Європи. За даними Євростату, понад 4,38 мільйона громадян України мають статус тимчасового захисту в ЄС.

Відносини Польщі та Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, голова Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький назвав захід України "Східною Малопольшею" і висловив критику щодо української політики пам’яті. У заяві також згадували про критику рішення Верховної Ради щодо створення "Українського національного пантеону".

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує заборонити червоно-чорний прапор і звернутися до парламенту з відповідною пропозицією. Навроцький пов’язав цей прапор з УПА та ОУН і порівняв його використання з ідеологією, яку він вважає неприйнятною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького рішуче реагувати на випадки насильства проти громадян України після інциденту у Вроцлаві.

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Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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