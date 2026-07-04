'У Польщі істерика': В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави

Про що сказав Володимир В'ятрович:
- Бурхлива реакція Варшави зумовлена її внутрішньою політикою
- Лише українці самостійно вирішуватимуть, хто є їхніми героями
- Польські політики намагаються накручувати власне суспільство
Ухвалення закону про Національний пантeон України викликало гостру реакцію в Польщі, де його одразу назвали новим витком ескалації. Ще напередодні голосування польське видання "Rzeczpospolita" опублікувало матеріал із пропозиціями щодо спільних героїв двох країн. Про це повідомив історик, народний депутат Володимир В'ятрович в інтерв'ю Главреду.
На думку В'ятровича, бурхливу реакцію Варшави не варто пов'язувати із зовнішньополітичними мотивами. Причини цієї емоційної хвилі криються значно глибше - у внутрішній польській політиці.
"Те, що відбувається в Польщі, - це не ескалація, а істерика з боку Польщі, яка насправді зумовлена виключно внутрішньопольськими обставинами", - зазначив В'ятрович.
Окремо історик звернув увагу на зміст публікації в "Rzeczpospolita", де йшлося про спільних польсько-українських героїв. За його словами, за цією ідеєю приховується значно проста логіка.
"На думку польських політиків, можуть бути польські герої, можуть бути польсько-українські герої, але не може бути українських героїв. Це саме те, з чим українці не збираються погоджуватися. Ми, звичайно, не проти вшановувати якихось спільних героїв, але те, хто буде героєм саме для українців, вирішуватимуть лише українці", - наголосив він.
Ще одним прикладом надмірної нервозності Варшави В'ятрович назвав заяву офісу президента Навроцького, який пообіцяв уважно вивчити текст ухваленого документа та перелік осіб для перепоховання.
"Текст документа вже з неділі був доступний онлайн. Його можна було вивчити й переконатися, що він не містить жодного списку. Але, схоже, польських політиків це не цікавить. Їх цікавить просто подальше накручування свого суспільства на тему того, що нібито в Україні хтось вшановуватиме якихось антипольських діячів", - зазначив історик.
На переконання В'ятровича, у ставленні польської сторони до українського Пантеону простежується надмірна зарозумілість.
"Такий глобальний для українців та їхньої історії проєкт, як Національний пантеон, у якому мають бути перепоховані найважливіші діячі всієї історії України, чомусь має сприйматися як антипольський проєкт. Це абсурд, який свідчить лише про неадекватність польської реакції", - заявив В'ятрович.
Скандал між Україною та Польщею - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла за рішення щодо назви підрозділу ЗСУ. Звернення було 19 червня й тривало близько 13 хвилин.
У відповідь Володимир Зеленський повідомив про повернення ордена Білого Орла до Польщі. Він пояснив, що це не змінює вдячності до польського народу. Нагороду відправили через "Нову пошту" на ім'я Кароля Навроцького і оприлюднили фотографії відправлення.
Прес‑секретар польського президента Рафал Лескевич повідомив про подальшу долю повернутого ордена. Він уточнив, що він надійде на зберігання до Управління нагород та призначень і більше нікому не буде присвоєний. За словами прес‑секретаря, орден отримано в Канцелярії президента і посвідчення втрачає чинність.
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Про персону: Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректором архіву Служби безпеки України (2008-2010), пише Вікіпедія.
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