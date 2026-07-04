Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"У Польщі істерика": В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави

Юрій Берендій
4 липня 2026, 14:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Народний депутат Володимир В'ятрович пояснив, чому вважає реакцію Польщі на український Національний пантеон проявом внутрішньополітичної істерики.
'У Польщі істерика': В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави
В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Володимир В'ятрович:

  • Бурхлива реакція Варшави зумовлена її внутрішньою політикою
  • Лише українці самостійно вирішуватимуть, хто є їхніми героями
  • Польські політики намагаються накручувати власне суспільство

Ухвалення закону про Національний пантeон України викликало гостру реакцію в Польщі, де його одразу назвали новим витком ескалації. Ще напередодні голосування польське видання "Rzeczpospolita" опублікувало матеріал із пропозиціями щодо спільних героїв двох країн. Про це повідомив історик, народний депутат Володимир В'ятрович в інтерв'ю Главреду.

На думку В'ятровича, бурхливу реакцію Варшави не варто пов'язувати із зовнішньополітичними мотивами. Причини цієї емоційної хвилі криються значно глибше - у внутрішній польській політиці.

відео дня

"Те, що відбувається в Польщі, - це не ескалація, а істерика з боку Польщі, яка насправді зумовлена виключно внутрішньопольськими обставинами", - зазначив В'ятрович.

Окремо історик звернув увагу на зміст публікації в "Rzeczpospolita", де йшлося про спільних польсько-українських героїв. За його словами, за цією ідеєю приховується значно проста логіка.

"На думку польських політиків, можуть бути польські герої, можуть бути польсько-українські герої, але не може бути українських героїв. Це саме те, з чим українці не збираються погоджуватися. Ми, звичайно, не проти вшановувати якихось спільних героїв, але те, хто буде героєм саме для українців, вирішуватимуть лише українці", - наголосив він.

Ще одним прикладом надмірної нервозності Варшави В'ятрович назвав заяву офісу президента Навроцького, який пообіцяв уважно вивчити текст ухваленого документа та перелік осіб для перепоховання.

"Текст документа вже з неділі був доступний онлайн. Його можна було вивчити й переконатися, що він не містить жодного списку. Але, схоже, польських політиків це не цікавить. Їх цікавить просто подальше накручування свого суспільства на тему того, що нібито в Україні хтось вшановуватиме якихось антипольських діячів", - зазначив історик.

На переконання В'ятровича, у ставленні польської сторони до українського Пантеону простежується надмірна зарозумілість.

"Такий глобальний для українців та їхньої історії проєкт, як Національний пантеон, у якому мають бути перепоховані найважливіші діячі всієї історії України, чомусь має сприйматися як антипольський проєкт. Це абсурд, який свідчить лише про неадекватність польської реакції", - заявив В'ятрович.

Скандал між Україною та Польщею - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла за рішення щодо назви підрозділу ЗСУ. Звернення було 19 червня й тривало близько 13 хвилин.

У відповідь Володимир Зеленський повідомив про повернення ордена Білого Орла до Польщі. Він пояснив, що це не змінює вдячності до польського народу. Нагороду відправили через "Нову пошту" на ім'я Кароля Навроцького і оприлюднили фотографії відправлення.

Прес‑секретар польського президента Рафал Лескевич повідомив про подальшу долю повернутого ордена. Він уточнив, що він надійде на зберігання до Управління нагород та призначень і більше нікому не буде присвоєний. За словами прес‑секретаря, орден отримано в Канцелярії президента і посвідчення втрачає чинність.

Читайте також:

Про персону: Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректором архіву Служби безпеки України (2008-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир В'ятрович Скандал з поляками
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

15:16Війна
Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки

Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тільки

14:44Війна
Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

14:19Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

Цибуля пролежить до весни: коли і як збирати урожай цибулі в 2026 році

Цибуля пролежить до весни: коли і як збирати урожай цибулі в 2026 році

М’ясники розкрили, яке мʼясо не варто купувати в супермаркеті: знають далеко не всі

М’ясники розкрили, яке мʼясо не варто купувати в супермаркеті: знають далеко не всі

Останні новини

15:55

Що носити замість джинсових шорт літом: 5 альтернатив, щоб не страждати в спеку

15:26

Цибуля згниє через одну помилку: як визначити точний час викопування

15:16

Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

15:16

Всього 1 літр під кущ: чим полити огірки, щоб росли швидше і дали більше врожаюВідео

15:12

Сім'я випадково розбагатіла завдяки забутій знахідці на горищі

Хто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеонХто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеон
14:54

Листя величезне, а плодів немає: дешевий засіб змусить кабачки утворювати зав’язіВідео

14:44

Нічний розгром у "Бельбеку": бійці ГУР одним ударом знищили МіГ-29 і не тількиВідео

14:23

"У Польщі істерика": В'ятрович пояснив, що стоїть за гучними заявами Варшави

14:19

Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

Реклама
14:13

Головна поп-зірка США Тейлор Свіфт вийшла заміж — деталі розкішного весілля

14:00

Головний міф про сонячні панелі: скільки вони насправді працюють

13:50

"Караоке на майдані" змінює життя: у новому випуску учасники поділяться історіями, що вражають своєю щирістю

13:42

Путін оголосив про окупацію Костянтинівки: Зеленський кинув йому несподіваний виклик

13:36

Виграють у лотерею з першого разу: названо дати народження щасливчиків

13:32

Як швидко розморозити морозильну камеру: хитрість, про яку всі мовчатьВідео

13:06

Інсульт і важка хвороба: померла зірка серіалу "Кармеліта"

12:59

Від безсонних ночей до розкішних тріумфів: прогноз Таро для Риб на липень 2026Відео

12:56

Багато загиблих і поранених: деталі трагедії на трасі Одеса–Миколаїв

12:34

РФ почала "полювання" на АЗС: чи є загроза дефіциту пального та що буде з цінами

12:25

Вийдуть у всіх: рецепт дуже ніжних сирників за 15 хвилин

Реклама
12:14

Чому влітку з пральної машини йде сморід: простий спосіб вирішити проблему

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 5 липня: Півням - спокуса, Зміям - конфлікт

11:34

Військовий втратив дружину та дочку внаслідок удару РФ по будинку в Сумах

11:27

Що посіяти в розпал літа, щоб збирати врожай до холодів: топ-9 найкращих овочів

11:01

Гендер-паті на узбережжі: вагітна екс-"ВІА Гра" розкрила стать дитиниВідео

10:41

Всесвіт зробив свій вибір: п’ять знаків зодіаку отримають особливий шанс

10:38

Путін віддав терміновий наказ організувати нові масовані удари по Україні

10:16

Гороскоп Таро для Водоліїв на липень 2026: як скористатися хвилею великого успіху

09:58

"Буду народжувати в прямому ефірі": Кацуріна здивувала заявою про особисте життя

09:46

Багато вибухів і пожежі: у Криму атаковано аеродром і поромну переправу

09:30

Фінансове майбутнє родин ветеранів: чат-бот "Фінансовий рестарт" вчить заощаджувати на освіту й пенсію новини компанії

09:05

У одного знака зодіаку закінчиться чорна смуга: гороскоп Таро на липень 2026Відео

08:40

Загинули люди, серед постраждалих діти: РФ атакувала великі міста УкраїниФото

07:47

Вибухи гримлять досі: дрони і ракети атакували Санкт-Петербург, Чувашію, Удмуртію

05:47

Гороскоп на завтра, 5 липня: Близнюкам - успіх, Дівам - хвилювання

05:11

Досі популярні й не дарма: 8 лайфхаків із СРСР, які дійсно працюють

04:30

Три знаки зодіаку скоро вийдуть із тіні самотності: кого чекає особливий тиждень

04:02

Як вагітній послухати серцебиття дитини за допомогою телефона - лайфхак

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні жінки біля поїзда за 29 с

03:37

Чим поливати помідори в липні: простий трюк збільшить урожай томатів на 25%Відео

Реклама
00:44

Королеву краси знайшли під завалами разом із бойфрендом

03 липня, п'ятниця
23:58

Дочка Зіброва схудла на вражаючі 23 кг: що відомо

23:26

Російська зірка серіалу "Бідна Настя" набрала вагу і виглядає інакше: що з нею сталося

23:19

Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

22:45

РФ хоче просунутися до Слов'янська: ворог активізував штурми на південь від Лиману

22:07

"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

21:35

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

21:33

Замах на Єрмолаєва: Україна ініціює створення міжнародної слідчої групи

20:47

Терехов: Доступне житло має бути частиною державної політики повернення людей

20:33

Українські АЗС у прицілі ворога: які заправки планує атакувати супротивник

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти