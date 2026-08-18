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Федоров закликав провести вибори в Україні: що він пропонує

Інна Ковенько
18 серпня 2026, 22:28оновлено 18 серпня, 23:01
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За словами ексміністра, провести вибори в умовах війни буде складно. Однак, на його переконання, складність не означає неможливість.
Федоров закликав провести вибори в Україні
Федоров закликав провести вибори в Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Головне із заяв Федорова:

  • Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм для проведення виборів в Україні навіть за умов тривалої війни
  • Він наголосив, що право визначати момент виборів не може залежати від Росії
  • Серед ключових умов ексміністр назвав безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій та довіру до результатів

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про необхідність знайти механізм для проведення виборів в Україні навіть за умов тривалої війни. Про це він сказав у відеозверненні.

За словами Федорова, Росія не повинна отримати можливість визначати, коли українці зможуть знову обирати владу. Він наголосив, що демократія не може бути "заручницею Росії".

відео дня

"Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни", - зазначив колишній міністр оборони.

Михайло Федоров НОВА 2026
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Федоров також наголосив, що під час організації виборів необхідно забезпечити право голосу для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також жителів прифронтових територій. Окремо він назвав ключовими умовами безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій та довіру громадян до результатів голосування.

Водночас ексміністр визнав, що провести вибори в умовах війни буде складно. Однак, на його переконання, складність не означає неможливість.

"Складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і цій ситуації, бо демократія - це не розкіш мирного часу. Демократія - це частина того, за що ми сьогодні воюємо. Але є ще одна причина, чому ця розмова потрібна саме зараз. Люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші рішення", - сказав колишній міністр.

На думку Федорова, українці не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли вони можуть обирати свою владу. Він наголосив, що українська демократія не має залежати від доброї волі Кремля.

"Росія хоче не просто забрати нашу землю. Вона хоче довести, що українська модель свободи не працює. Саме тому Україна повинна довести протилежне. Україна може одночасно воювати і залишатися демократією. Вибори - це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: „Ось ми це зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі". І саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати", - підсумував Михайло Федоров.

Відставка Федорова - новини за темою

Главред писав, що ввечері 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони України.

Раніше Федоров заявляв, що не вважає свої розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським головною причиною завершення роботи на посаді. За його словами, ключові проблеми виникли навколо змін, які команда Міністерства оборони почала впроваджувати у сфері управління та оборонних закупівель.

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України, за його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Того ж дня парламент затвердив склад нового уряду, однак остаточні кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ тоді ще не були внесені.

Нагадаємо, відставка Федорова стала причиною тривалих акцій на його підтримку. У Києві та інших містах України мітингувальники вимагали повернути його на посаду. Протести тривають понад місяць - акції відбувалися і 18 серпня.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

15 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду, який очолювала Юлія Свириденко. Коли стало відомо, що Федорова не буде в оновленому складі Кабміну, частина українців вийшла на акції протесту з вимогою повернути його до міністерського крісла та замінити головнокомандувача ЗСУ.

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