"Втрачає силу": у Польщі розкрили, що стане з відібраним у Зеленського орденом

Повернуту нагороду "передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень".

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У Польщі повідомили, що станеться з орденом, який було відібрано у Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Коротко:

"Білий орел" буде "гідно та з повагою зберігатися" у Польщі

Саме цей орден більше не присвоюватимуть

Прес-секретар польського президента Рафал Лескевич заявив, що орден "Білого орла", який президент України Володимир Зеленський надіслав "Новою поштою", було отримано. Про це повідомляє Polsat News.

Лескевич додав, що повернуту нагороду "передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень".

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"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", — зазначив він.

У прес-секретаря польського президента також поцікавилися подальшою долею нагороди, яку було відкликано у глави української держави.

"Вона надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням надходить на зберігання до Канцелярії президента", — пояснив він.

Що стоїть за антиукраїнськими заявами в Польщі — думка експерта

Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею не є випадковим, а є частиною довгострокової стратегічної конкуренції двох найбільших держав регіону. На його думку, періодичні скандали навколо історичних і політичних питань виникатимуть і надалі, незалежно від політичної ситуації в Києві чи Варшаві.

Експерт зазначає, що напруженість зумовлена не лише історичними суперечностями, а й геополітичними та економічними інтересами. Зокрема, Польща, за його словами, побоюється посилення впливу України в ЄС та конкуренції за ресурси й політичні позиції.

"Коротко кажучи, головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону", — додав Олещук.

Водночас Олещук підкреслює, що, попри такі суперечності, стратегічна співпраця між двома країнами збережеться, а різкі заяви окремих політиків не завжди відображають офіційну позицію Варшави.

Скандал з орденом Білого Орла — головне

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА". Навроцький наголосив, що цей орден є символом довіри польського народу і вимагає поваги до державних цінностей.

Також у канцелярії президента Польщі відкинули звинувачення у стратегічній помилці після скандалу з орденом Зеленського, наголосивши, що рішення було виваженим і передбачало надання Україні часу для зміни позиції щодо назви підрозділу. Польща вважає, що ініціатива щодо назви підрозділу "Героїв УПА" стала причиною цього конфлікту.

Як раніше повідомляв "Главред", Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі через "Нову пошту". Він також наголосив, що це не впливає на вдячність України польському народу за підтримку в боротьбі з агресією.

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Про джерело: Polsat News Polsat News — польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

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