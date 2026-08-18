Лавров влаштував істерику через удари британських дронів по РФ: чим погрожує Москва

Росія нібито залишає за собою право на відповідні дії, заявив глава МЗС РФ.

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Сергій Лавров впадає в істерику через допомогу союзників Україні / Колаж: "Главред", фото: УНІАН, "ОК Захід"

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Росія нібито залишає за собою право на відповідні дії

Москва впадає в істерику через удари британських дронів по території РФ

Після повідомлень про використання Україною британських безпілотників для атак на російську територію в Москві допустили можливі заходи у відповідь щодо Великої Британії.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі російським пропагандистам.

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Коментуючи інформацію про застосування українськими силами британської зброї, Лавров заявив, що Росія нібито залишає за собою право на відповідні дії, якщо вважатиме, що її інтересам або майну завдано шкоди.

"Знаєте, мені шкода Британію, якщо вона воюватиме до самого кінця", - сказав російський міністр.

Він також заявив, що Москва може розцінити безпосередню участь британських ракетних підрозділів у нападах на територію РФ як втягнення Великої Британії у війну.

"Ми також маємо право розглядати ось це гордо оголошене пряме залучення британських ракетних військ до ударів по Російській Федерації як участь у війні з усіма наслідками, що з цього випливають", - заявив Лавров.

Діалог Трампа і Путіна під загрозою: експерт назвав головний ризик

Після переговорів Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та появи інформації про можливе виробництво ракет для Patriot на російських підприємствах у РФ можуть посилитися настрої проти подальших контактів із США. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

За його оцінкою, те, що відбувається, здатне зміцнити позиції прихильників продовження війни всередині Росії та ускладнити подальший діалог Москви з Вашингтоном.

"Перш за все це зміцнює позиції "партії війни" в Росії, тобто тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей із США. Саме вони зараз переконуватимуть Путіна, що від переговорів із Трампом треба відмовитися взагалі", – зазначив експерт.

Фесенко підкреслив, що збереження прямого спілкування між Трампом і Путіним залишається однією з важливих умов для можливого просування до припинення війни.

Раніше "Главред" повідомляв, що президент США Дональд Трамп дозволив Україні виробляти за ліцензією американську зброю, зокрема зенітні ракети-перехоплювачі Patriot.

Нагадаємо, що Трамп на саміті НАТО вперше публічно підтримав українські удари по нафтопереробних заводах Росії, але переклав оцінку цих дій на державного секретаря Марко Рубіо.

Як повідомлялося, Росія намагається змінити ставлення Дональда Трампа до війни в Україні та схилити його до рішень, вигідних Кремлю. Зокрема, одним із головних аргументів Кремля залишається силовий тиск.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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