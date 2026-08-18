Як 29 років тому: Бекхеми продемонстрували романтику в Портофіно

Коротко:
- Що згадали подружжя
- Скільки років тому вони там познайомилися
Англійський футболіст Девід Бекхем і його дружина - співачка, дизайнерка та блогерка Вікторія Бекхем - вирушили до свого особистого райського куточка.
Про це пара розповіла на своїх сторінках вInstagram.
"29 років тому ми приїхали в Портофіно й зупинилися в цьому готелі, ще до того, як хтось дізнався, що ми зустрічаємося, і ось ми знову тут", - написав футболіст.
Його дружина у коментарях позначила допис червоними сердечками.
Бекхеми також поділилися відео, як проводять час у готелі. Девід Бекхем також показав, як територією готелю прогулюється Вікторія Бекхем в оригінальному вбранні.
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Про особу: Девід Бекхем
Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, протягом кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт-Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.
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