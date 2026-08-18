Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Кремлі зробили нову заяву про "заморозку" війни з Україною: яка позиція Москви

Інна Ковенько
18 серпня 2026, 17:34
google news Підпишіться
на нас в Google
У Москві вкотре виступили проти припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення.
У Кремлі зробили нову заяву про 'заморозку' війни з Україною: яка позиція Москви
Кремль відкинув заморозку війни по лінії зіткнення / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • У Кремлі відкинули можливість "заморозки" війни по нинішній лінії фронту.
  • Москва заявила, що такий сценарій не відповідає її позиції

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков зробив нову заяву щодо можливого припинення війни проти України.

У Кремлі виключили сценарій заморожування бойових дій по нинішній лінії зіткнення. Про це Ушаков заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Россия 1", передають росЗМІ.

відео дня

Відповідаючи на запитання про пропозиції іноземних країн заморозити конфлікт по лінії фронту, представник Кремля заявив, що Москва відкидає такий сценарій.

"Ви знаєте нашу позицію, вона відкидає це", - сказав Ушаков.

Чому Росія відмовляється від переговорів - думка експертів

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри постійні зусилля України щодо переговорів, Росія не демонструє готовності прийняти пропозиції про припинення вогню. Москва продовжує наполягати на умовах, які фактично передбачають капітуляцію України.

"Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18–20 вересня 2026 року", - вважають в ISW.

На думку аналітиків, систематичне відхилення Кремлем українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про небажання Росії припиняти війну на будь-яких умовах, які не відповідають її максималістським вимогам.

Переговори про закінчення війни - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ГУР, Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року. На фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню.

Крім того, за даними ЗМІ, вище керівництво України дедалі більше схиляється до того, що без залучення Вашингтона завершити війну з Росією неможливо.

Раніше Сергій Лавров заявляв, що Кремль не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту і російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фантоми" повертаються на дороги: МВС оголосило про зміни для водіїв

"Фантоми" повертаються на дороги: МВС оголосило про зміни для водіїв

18:15Україна
У Кремлі зробили нову заяву про "заморозку" війни з Україною: яка позиція Москви

У Кремлі зробили нову заяву про "заморозку" війни з Україною: яка позиція Москви

17:34Війна
Кандидатуру вже внесли до Ради: стало відомо, хто стане новим міністром оборони

Кандидатуру вже внесли до Ради: стало відомо, хто стане новим міністром оборони

16:27Політика
Реклама

Популярне

Більше
Померла Хайден Пенетьєррі: названо попередню причину смерті

Померла Хайден Пенетьєррі: названо попередню причину смерті

"Її скоро не стане": зрадниця Йолка вразила різкою втратою ваги

"Її скоро не стане": зрадниця Йолка вразила різкою втратою ваги

Старовинні імена для дівчаток, які знову в моді у 2026 році

Старовинні імена для дівчаток, які знову в моді у 2026 році

Звідки фраза "Пишите письма мелким почерком" та як сказати українською мовою

Звідки фраза "Пишите письма мелким почерком" та як сказати українською мовою

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кур'єра за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кур'єра за 37 с

Останні новини

19:10

Наришкін проговорився про великий провал Росії: Копитько розкрив подробиці

19:05

Людей закликають змішати суху лаванду із содою: у чому причина

19:03

Тест на IQ: потрібно знайти літеру О серед багатьох Q за три секунди

18:53

Чому знищувати "Іскандери" до запуску дуже складно: Світан назвав причинуВідео

18:51

Біла стеля відходить у минуле: 4 відтінки, які зроблять інтер’єр дорожчим

Від продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складахВід продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складах
18:15

"Фантоми" повертаються на дороги: МВС оголосило про зміни для водіїв

18:15

Названо три найупертіші місяці народження: їх неможливо переконати

18:09

Вишня віддячить рекордним урожаєм: що обовʼязково треба зробити у серпні

17:36

Вапняний наліт розчиняє один засіб з аптечки: що потрібно кинути в унітазВідео

Реклама
17:35

Не беруть навіть безкоштовно: речі з секонд-хенду, які лякають покупців

17:34

У Кремлі зробили нову заяву про "заморозку" війни з Україною: яка позиція Москви

17:16

З чим носити легінси восени 2026: стилістка показала 4 трендові лукиВідео

16:57

Гість із "майбутнього" попередив людство: усе вирішить 2028 рікВідео

16:27

Гороскоп Таро на завтра, 19 серпня: Леву — важливі зміни, Рибам — не варто поспішати

16:27

Кандидатуру вже внесли до Ради: стало відомо, хто стане новим міністром оборони

16:26

"Світ наче стерся": на фронті загинув відомий музикант

16:25

Скласти чи згорнути: як правильно зберігати старі ковдри протягом десятиліть

16:22

Долар та євро раптово рвонули вгору: новий курс валют на 19 серпня

16:01

Як 29 років тому: Бекхеми продемонстрували романтику в Портофіно

15:59

Таємниця висохлого Дунаю: як німецький флот Гітлера знову загрожує Європі

Реклама
15:55

Для чого садівники поливають терасу горілкою: лайфхак вирішує поширену проблему

15:43

"Після 50 дуже важко": Ірма Вітовська схудла на 10 кг з допомогою лікаря

15:41

Путін може почати наступ на північ України: командир попередив про загрозу

15:39

Мільйонні контракти в обмін на паркомісце для заступника голови Агентства відновлення Юрія Сверби — ЗМІ

15:33

Сальма Хаєк стала бабусею і показала онука

14:58

Стилістка розкрила модні секрети DOROFEEVA, Кароль та Барських

14:57

Що робити, коли заїдає блискавка на одязі: прості лайфхаки для швидкого ремонту

14:26

Мати прокинулася від дивного звуку із ліжечка: час йшов на секундиВідео

14:16

Мають виїхати тисячі родин з дітьми: в одній з областей оголошено примусову евакуацію

14:12

"Будуть жити, як тварини": Вайкуле зробила прогноз для росіян

14:03

Пара лелек Грицик і Гапочка втратили своїх пташенят - що сталося

13:55

Наталка Денисенко офіційно змінила прізвище та показала новий паспорт

13:41

Людям рекомендують обприскувати ключі оцтом: трюк здивує результатом

13:25

Представник США провів таємну зустріч в Росії щодо війни в Україні - ЗМІ

13:21

Енн Гетевей кумедно відреагувала на запитання шанувальника щодо статі її дитиниВідео

13:04

"Замки зірвані": сім’ю Решетніків нахабно обікрали

13:01

Кремль боїться українських атак: в Москві скасували масштабний військовий захід

12:43

Ніякий не "крючок": як насправді називається головне знаряддя рибалки українською

12:43

Дівчина "обміняла" коня на позашляховик в інтернеті: як їй це вдалося

12:17

Китайський гороскоп на завтра, 19 серпня: Драконам — довіра, Кроликам — простота

Реклама
12:12

Несподівана правда: що відбувається в київському метро після закриття станційВідео

12:08

Як прибрати за холодильником за дві хвилини, не рухаючи його: простий трюк

11:48

Що зробити з пилососом, якщо він погано втягує пил і бруд - лайфхак

11:43

"Вони виросли, змінилися": Тарас Тополя зустрівся з дітьми після довгої розлуки

11:12

РФ завдала удару по багатолюдному перехресті в Печенегах: Зеленський підтвердив 10 загиблихФото

11:11

"Усі підуть в армію - побачите": у ГУР розкрили план Путіна щодо нової хвилі мобілізації

11:08

Хто "викопав" Чорне море: історик розповів реальну історію утворення водойми

10:54

"Пішла надто рано": Кличко зробив офіційну заяву щодо смерті Панеттьєрі

10:53

Кому вигідні прогнози про стрімке подорожчання української землі - ЗМІ

10:52

Чи наважиться Кремль завдати удару по мостах через Дніпро: відповідь розвідки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти