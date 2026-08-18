У Кремлі зробили нову заяву про 'заморозку' війни з Україною: яка позиція Москви

У Москві вкотре виступили проти припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення.

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Кремль відкинув заморозку війни по лінії зіткнення / Колаж: Главред, фото: скриншот

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У Кремлі відкинули можливість "заморозки" війни по нинішній лінії фронту.

Москва заявила, що такий сценарій не відповідає її позиції

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков зробив нову заяву щодо можливого припинення війни проти України.

У Кремлі виключили сценарій заморожування бойових дій по нинішній лінії зіткнення. Про це Ушаков заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Россия 1", передають росЗМІ.

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Відповідаючи на запитання про пропозиції іноземних країн заморозити конфлікт по лінії фронту, представник Кремля заявив, що Москва відкидає такий сценарій.

"Ви знаєте нашу позицію, вона відкидає це", - сказав Ушаков.

Чому Росія відмовляється від переговорів - думка експертів

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри постійні зусилля України щодо переговорів, Росія не демонструє готовності прийняти пропозиції про припинення вогню. Москва продовжує наполягати на умовах, які фактично передбачають капітуляцію України.

"Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18–20 вересня 2026 року", - вважають в ISW.

На думку аналітиків, систематичне відхилення Кремлем українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про небажання Росії припиняти війну на будь-яких умовах, які не відповідають її максималістським вимогам.

Переговори про закінчення війни - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ГУР, Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року. На фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню.

Крім того, за даними ЗМІ, вище керівництво України дедалі більше схиляється до того, що без залучення Вашингтона завершити війну з Росією неможливо.

Раніше Сергій Лавров заявляв, що Кремль не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту і російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію.

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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