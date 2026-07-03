На Курщині злетіло в повітря авто з місцевою елітою: поранено п'ять чиновників

Російська влада заявляє про "сплановану операцію".

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У Рильську підірвали місцеве керівництво / Колаж: Главред, фото: Олександр Хінштейн / Telegram

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У Рильську на міні підірвався автомобіль із чиновниками

Російська влада заявляє про "сплановану операцію"

Поранення отримали щонайменше четверо посадовців РФ

У місті Рильськ Курської області РФ на міні підірвався автомобіль зі співробітниками місцевої адміністрації. Інцидент нібито був "спланованою операцією". Про це повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

За його словами, вибух стався вранці в центрі міста, коли службовий автомобіль із працівниками адміністрації Рильського району наїхав на вибуховий пристрій. Він стверджує, що вибух міг бути дистанційно керованим.

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Унаслідок інциденту постраждав голова району Володимир Ковальчук. У нього діагностовано мінно-вибухову травму та сліпі осколкові поранення ніг.

За кермом перебував директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін. Він отримав поранення живота та ураження стегна уламками.

Також начальник управління культури та спеціаліст відділу з надзвичайних ситуацій перебували поруч у момент вибуху. Вони отримали акубаротравми та осколкові поранення кінцівок і були госпіталізовані.

На місці події працюють сапери, обставини інциденту встановлюються. Офіційно російська сторона не уточнює, кого саме підозрюють у підриві.

Чи здатна Україна знищувати російських топ-військових - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Україна потенційно здатна проводити операції зі знищення високопоставлених російських військових, які є причетними до воєнних злочинів. За його словами, такі дії можливі, але потребують встановлення місцезнаходження цілей і організації самої операції.

Жданов припустив, що російські посадовці та військові з часом намагатимуться краще приховувати своє пересування, однак це не унеможливить подібні операції в майбутньому. Він також зазначив, що потенційними цілями можуть бути представники вищого військово-політичного керівництва РФ.

"Для нас особливо було б начальника Генштабу РФ Герасимова ліквідувати, тому що він керує цією кампанією. Те, що окремих командирів ми в прифронтовій зоні ліквідували - це одне, а от коли на такій відстані в глибині Російської Федерації - то це зовсім інша справа", - додав він.

Ліквідація російських військових - останні новини

Як повідомляв Главред, у підмосковній Балашисі 9 червня стався вибух автомобіля, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув начальник Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов. За даними російських ЗМІ, вибух стався вранці, коли чиновник перебував у власному позашляховику.

Раніше було ліквідовано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. За даними СБУ, він віддавав накази щодо застосування хімічної зброї проти українських військ.

Також у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині було підірвано автомобіль із двома російськими офіцерами.

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Про персону: Олександр Хінштейн Олександр Хінштейн - депутат Державної Думи РФ, губернатор Курської області Росії. Входить до списку осіб, проти яких застосовані санкції.

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