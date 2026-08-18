Кандидатуру вже внесли до Ради: стало відомо, хто стане новим міністром оборони

Парламент планує проголосувати за кандидатів у міністри у середу, 19 серпня.

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Зеленський вніс до Ради подання про призначення Хмари міністром оборони / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

До Ради надійшли подання Зеленського кандидатів на посади глав МО та МЗС

Євгенія Хмару пропонують призначити міністром оборони, а Андрія Сибігу - міністром закордонних справ

Верховна Рада має проголосувати за обох кандидатів 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Наразі Хмара виконує обов’язки очільника оборонного відомства.

Також глава держави подав кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

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"Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що Верховна Рада голосуватиме за ці кандидатури 19 серпня.

До цього нардеп Железняк повідомляв, що кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ мають зустрітися з парламентськими фракціями та групами.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Його відставка відбулася на тлі формування нового уряду після зміни Кабміну.

Відставка Федорова спричинила масові акції на його підтримку в Києві та інших містах України. Учасники протестів вимагали залишити його на посаді міністра оборони.

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України, за його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Того ж дня парламент затвердив склад нового уряду, однак остаточні кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ тоді ще не були внесені.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що новим очільником Міноборони має стати Євгеній Хмара. Президент доручив йому виконувати обов’язки міністра та повідомив, що після проходження необхідних юридичних процедур внесе його кандидатуру на розгляд Верховної Ради

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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