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Вибори під час війни: ЗМІ дізналися про відповідь ОП на пропозицію Федорова

Олексій Тесля
19 серпня 2026, 00:55
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Організація голосування вимагає набагато більше, ніж просто створення самого механізму, вважають у ОП.
Михайло Федоров стане новим міністром оборони України
У Володимира Зеленського відповіли на пропозицію Михайла Федорова / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Головне:

  • Ключовою проблемою залишаються умови безпеки, кажуть в ОП
  • На Банковій вважають, що організація голосування вимагає набагато більших зусиль

В Офісі Президента відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, в якій він закликав знайти механізм для проведення виборів в умовах війни.

На Банковій заявили, що у них немає заперечень проти виборів як таких. Однак ключовою проблемою залишаються умови безпеки, цитує LIGA.net джерело в ОП.

відео дня

В ОП зазначили, що організація голосування вимагає набагато більшого, ніж просто створення самого механізму.

"Нехай проводить між балістичними ракетами, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес - це більше, ніж придумати, як голосувати", - зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що російські "шахеди" та балістика "на жаль, відповідають на питання про вибори за нас".

Михайло Федоров НОВА 2026
/ Інфографіка: Главред

Вибори під час війни: думка експерта

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що проведення виборів під час війни пов’язане з великими ризиками, однак їхнє непроведення несе ще більші ризики. Він виступає за проведення в Україні як президентських, так і парламентських виборів.

"Ні, я вважаю, що потрібно проводити і президентські, і парламентські вибори", - заявив він в інтерв’ю виданню"Новини.Live", опублікованому у вівторок ввечері.

За його словами, у його "ідеальній картині світу" до закінчення війни президентом залишається Володимир Зеленський, який переобирається на виборах, а в парламенті формується нова повноцінна коаліція.

"Президентська партія може бути одним із учасників, але не монобільшістю. І ця коаліція бере на себе відповідальність за країну, займається тим, що їй передбачено в Конституції, президент займається тим, що йому передбачено в Конституції з урахуванням воєнного стану. І таким чином ми з вами отримуємо, я це називаю, відновлення конституційного балансу в країні", - пояснив він.

Кулеба зазначив, що після завершення війни можна було б провести дострокові вибори, однак, на його думку, політична система не може тривалий час залишатися без оновлення.

"Ніщо не вічне. І настає момент, коли система починає деградувати. Не тому, що Петро поганий, Вася поганий, Олена погана. Просто система починає деградувати, тому що вона пройшла свій пік, і починається її занепад", – сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не може допустити занепаду політичної системи, оскільки вона є "каркасом нашого існування як держави та нашого опору".

За словами Кулеби, в історії існує два механізми оновлення політичної системи – вибори або революція. Він зазначив, що як учасник двох революцій вважає їх необхідними, однак нових революцій Україні не потрібно.

"Ми маємо зупинитися. Ми маємо спрямувати цей революційний ген у конструктивне русло. Відповідно, залишаються вибори", – заявив він.

Кулеба вважає, що Україна має або перезавантажити інститути відповідно до очікувань громадян, привнісши в систему "нову енергію та нові ідеї", або продовжити стагнацію, яка, за його словами, безпосередньо впливає на ефективність країни у війні.

Раніше "Главред" повідомляв, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Євгена Хмари міністром оборони України.

Нагадаємо, Федоров заявляв, що не вважає свої розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським головною причиною відставки.

Як відомо, відставка Федорова стала причиною тривалих акцій на його підтримку. У Києві та інших містах України мітингувальники вимагали повернути його на посаду. Протести тривають понад місяць - акції відбувалися й 18 серпня.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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