Вибори під час війни: ЗМІ дізналися про відповідь ОП на пропозицію Федорова

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- Ключовою проблемою залишаються умови безпеки, кажуть в ОП
- На Банковій вважають, що організація голосування вимагає набагато більших зусиль
В Офісі Президента відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, в якій він закликав знайти механізм для проведення виборів в умовах війни.
На Банковій заявили, що у них немає заперечень проти виборів як таких. Однак ключовою проблемою залишаються умови безпеки, цитує LIGA.net джерело в ОП.
В ОП зазначили, що організація голосування вимагає набагато більшого, ніж просто створення самого механізму.
"Нехай проводить між балістичними ракетами, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес - це більше, ніж придумати, як голосувати", - зазначив співрозмовник видання.
Він додав, що російські "шахеди" та балістика "на жаль, відповідають на питання про вибори за нас".
Вибори під час війни: думка експерта
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що проведення виборів під час війни пов’язане з великими ризиками, однак їхнє непроведення несе ще більші ризики. Він виступає за проведення в Україні як президентських, так і парламентських виборів.
"Ні, я вважаю, що потрібно проводити і президентські, і парламентські вибори", - заявив він в інтерв’ю виданню"Новини.Live", опублікованому у вівторок ввечері.
За його словами, у його "ідеальній картині світу" до закінчення війни президентом залишається Володимир Зеленський, який переобирається на виборах, а в парламенті формується нова повноцінна коаліція.
"Президентська партія може бути одним із учасників, але не монобільшістю. І ця коаліція бере на себе відповідальність за країну, займається тим, що їй передбачено в Конституції, президент займається тим, що йому передбачено в Конституції з урахуванням воєнного стану. І таким чином ми з вами отримуємо, я це називаю, відновлення конституційного балансу в країні", - пояснив він.
Кулеба зазначив, що після завершення війни можна було б провести дострокові вибори, однак, на його думку, політична система не може тривалий час залишатися без оновлення.
"Ніщо не вічне. І настає момент, коли система починає деградувати. Не тому, що Петро поганий, Вася поганий, Олена погана. Просто система починає деградувати, тому що вона пройшла свій пік, і починається її занепад", – сказав Кулеба.
Він підкреслив, що Україна не може допустити занепаду політичної системи, оскільки вона є "каркасом нашого існування як держави та нашого опору".
За словами Кулеби, в історії існує два механізми оновлення політичної системи – вибори або революція. Він зазначив, що як учасник двох революцій вважає їх необхідними, однак нових революцій Україні не потрібно.
"Ми маємо зупинитися. Ми маємо спрямувати цей революційний ген у конструктивне русло. Відповідно, залишаються вибори", – заявив він.
Кулеба вважає, що Україна має або перезавантажити інститути відповідно до очікувань громадян, привнісши в систему "нову енергію та нові ідеї", або продовжити стагнацію, яка, за його словами, безпосередньо впливає на ефективність країни у війні.
Раніше "Главред" повідомляв, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Євгена Хмари міністром оборони України.
Нагадаємо, Федоров заявляв, що не вважає свої розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським головною причиною відставки.
Як відомо, відставка Федорова стала причиною тривалих акцій на його підтримку. У Києві та інших містах України мітингувальники вимагали повернути його на посаду. Протести тривають понад місяць - акції відбувалися й 18 серпня.
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Про джерело: Офіс Президента України
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