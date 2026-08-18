Сальма Хаєк стала бабусею і показала онука

Голлівудська актриса Сальма Хайєк показала свого онука та поділилася радістю.

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Сальма Хаєк стала бабусею / колаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

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Яким фото поділилася актриса

Що вона написала

Голлівудська актриса Сальма Хаєк вперше стала бабусею. Її пасинок Франсуа Піно-молодший разом із дружиною Ларою Косімою Хенкель фон Доннерсмарк стали батьками - у пари народився хлопчик.

Про радісну подію зірка повідомила сама в Instagram. Хаєк опублікувала зворушливе відео з новонародженим і зізналася, що вже встигла сильно прив’язатися до малюка. Актриса також розповіла, що хлопчика назвали Франсуа - на честь батька, діда та прадіда.

відео дня

Сальма Хайєк стала бабусею / Скріншот Instagram/salmahayek

При цьому у дитини з’явилося й домашнє ім’я: Хайєк з посмішкою заявила, що називатиме онука "Панчіто". У підписі до публікації вона підкреслила, що не може любити його сильніше і щаслива з появою нового члена родини.

"Нам пощастило привітати четверте покоління родини Франсуа, яке живе сьогодні. Хоча я називатиму його Панчіто. Здається, йому це дуже подобається, і я його дуже люблю", - написала вона.

Мама малюка також поділилася першими знімками з дитиною, показавши, як проходить їхній перший місяць батьківства. На знімках видно, як подружжя доглядає за немовлям і проводить час разом.

Сальма Хаєк стала бабусею / Скріншот Instagram/salmahayek

Сальма Хаєк одружена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно з 2009 року. У пари є спільна донька Валентина, а також актриса виховує трьох дітей чоловіка від попередніх стосунків.

Раніше Хайєк зізнавалася, що мріяла про велику родину, і тепер, судячи з усього, цей етап у її житті отримав нове продовження - вже в статусі бабусі.

Для актриси це перший онук, і вона явно насолоджується новою роллю, не приховуючи емоцій і ділячись ними з шанувальниками.

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Про особу: Сальма Хаєк Сальма Хаєк - мексикано-американська актриса, кінорежисерка та продюсерка. За свою акторську кар'єру Хаєк знялася у понад 30 фільмах. Вона - перша мексиканка, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, повідомляє Вікіпедія. Відомі роботи: "Від заходу до світанку", "Догма", "Фріда", "Бандитки", "Дім Гуччі" та ін.

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