Київ атакував рій реактивних дронів: лунали вибухи

Уламки ворожого БпЛА впали у дворах будинків.

https://glavred.net/ukraine/kiev-atakuet-roy-reaktivnyh-dronov-razdayutsya-vzryvy-letyat-novye-bpla-10789478.html Посилання скопійоване

Київ атакували реактивні дрони / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, УНІАН

Що відомо:

Київ і область атакували російські реактивні БпЛА

У Дніпровському районі Києва уламки дрона впали у дворах будинків

У столиці лунали вибухи

У Києві ввечері 18 серпня пролунали вибухи. Столицю та Київську область атакували російські реактивні БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, реактивні безпілотники фіксували в районі Київського водосховища, вони рухалися південним курсом. Також повідомлялося про БпЛА, які прямували у напрямку Броварів та Дарниці.

відео дня

Моніторингові канали попереджають, що загроза для Броварів і Борисполя зберігається. За їхніми даними, у найближчу годину до Київщини може прямувати ще близько десяти безпілотників.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"В Києві працює ППО по "шахедах". Водночас триває наймасштабніша атака реактивними "шахедами" по Київщині. Навколо столиці лунають вибухи - зараз на область знову летить рій дронів", - написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали у дворі пʼятиповерхового житлового будинку. За його словами, загоряння внаслідок падіння уламків не виникло.

"На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - закликав Кличко.

Мешканців Києва та області закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Іще падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі. Загоряння немає", - додав мер о 19:55.

Скільки БПЛА запустила РФ

Повітряні сили повідомили, що Росія протягом дня 18 серпня завдала по Україні удару 76 реактивними безпілотниками типу Shahed. Основним напрямком атаки була Київська область.

За попередніми даними, українська ППО збила та подавила понад 70 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання дронів та падіння уламків збитих безпілотників у кількох місцях. Наслідки атаки уточнюються.

У Повітряних силах також повідомили, що після 18:30 в повітряний простір України зайшло ще понад 20 реактивних БпЛА. Бойова робота української ППО триває.

Чи може атакувати РФ Україну 24 серпня - думка нардепа

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розповів, що Росія може використати День Незалежності України 24 серпня для нового масованого удару, однак наразі підтверджених даних про такі плани немає.

"Зараз у мене немає інформації, бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини", - пояснив Костенко.

Водночас депутат наголосив, що Росія може прив’язувати свої дії до символічних дат, тому повністю виключати удар 24 серпня не варто. Водночас на рішення Кремля можуть вплинути переговори із західними партнерами та можливі домовленості щодо взаємного обмеження ударів.

Атаки БПЛА по Києву - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня ДСНС інформувала про влучання на територію дитячої лікарні в Шевченківському районі Києва. Пожежу локалізували на площі 1200 кв. м і одного постраждалого передали медикам.

як раніше повідомляв Главред, керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що 12 серпня внаслідок атаки реактивних БПЛА виникла масштабна пожежа в Броварському районі. 65-річного чоловіка госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Мер Києва Віталій Кличко 16 серпня повідомив про падіння уламків ворожого безпілотника у дворах житлових будинків і закликав мешканців бути в укриттях. За даними ДСНС, щонайменше двоє людей отримали поранення під час нічної атаки.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред