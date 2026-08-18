РФ готує масований удар впродовж 48 годин: розвідка США назвала головну ціль

Розвідка США попередила Україну про високу ймовірність масованого удару РФ.

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Росія накопичила 30 ракет і готує новий удар / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

США попередили про високу ймовірність масованого удару по Києву та області

РФ накопичила близько 30 ракет

Реактивні БпЛА вже долають до 900 км

Розвідка США попередила Україну про високу ймовірність масованого удару по Києву та області протягом найближчих 48 годин. Росія накопичила близько 30 ракет. Про це повідомив військово-політичний аналітик та військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко.

За його словами, попередження від розвідувального співтовариства США українська влада отримала близько 16:35. Водночас оцінка накопичених Росією засобів ураження, за його даними, залишається старою - близько 30 ракет.

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На тлі цього також повідомлялося про зростання дальності застосування російських реактивних БпЛА. За даними моніторингових каналів, один із таких дронів подолав майже 900 км через шість областей - від району Гвардійського до Дубна на Рівненщині.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Тепер можемо зробити висновок що реактивні БпЛА становлять загрозу для всієї території України!" - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Моніторинг UA.

Які цілі російських атак

Російські війська протягом 17-18 серпня атакували широкий спектр об’єктів в Україні. Найбільше ударів припало на енергетичну, промислову, виробничу та складську інфраструктуру, повідомляє "єРадар".

Крім того, росіяни атакували промислові підприємства та виробничі цехи, зокрема підприємства металургійної, коксохімічної, машинобудівної, хімічної та трубної галузей. Під удари також потрапили підприємства з виробництва високовольтного електрообладнання, складські та логістичні об’єкти, зерносховища, паливна інфраструктура та АЗС.

Звідки і чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Також російські війська атакували торговельні й комерційні об’єкти, а також сільськогосподарські підприємства та техніку. Таким чином, за останню добу простежується чітка концентрація російських ударів саме по енергетиці та економічній інфраструктурі України.

Чи може атакувати РФ Україну 24 серпня - думка нардепа

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко припустив, що Росія може використати День Незалежності України 24 серпня для нового масованого удару, однак наразі підтверджених даних про такі плани немає. За його словами, розвідувальна інформація щодо можливого удару формується поступово.

"Зараз у мене немає інформації, бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини", - пояснив Костенко.

Водночас депутат наголосив, що повністю виключати атаку не можна, оскільки Кремль може прив’язувати свої дії до символічних дат. На ситуацію також можуть вплинути переговори Росії із західними партнерами та можливі домовленості щодо взаємного обмеження ударів.

Атака БПЛА по Києву - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали попереджували, що Росія може завдати масованого удару по Києву та області протягом найближчих 24 годин, повідомляють моніторингові канали. Серед можливих цілей називають великі склади з продуктами та товарами.

Також 18 серпня російський реактивний безпілотник уперше дістався Рівненщини. За даними моніторингових ресурсів, дрон летів із тимчасово окупованого Криму та подолав близько 900 км територією України.

Крім цього, 18 серпня ввечері Київ і область атакували російські реактивні БпЛА, у столиці працювала ППО. У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали у дворах п’ятиповерхівок.

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Про персону: Сергій Павлюченко Сергій Сергійович Павлюченко - український військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ, який регулярно коментує питання війни, міжнародної політики та безпеки. Він веде Telegram-канал "Павлюченко - Бандерівець з Пущі", де публікує військово-політичну аналітику та повідомлення.

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