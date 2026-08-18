Путін може почати наступ на північ України: командир попередив про загрозу

Росія може активізувати ще один напрямок фронту, якщо отримає достатньо ресурсів для нового наступу, попередив командир "Ахіллеса".

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РФ може відкрити новий фронт / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот deepstatemap.live

Ключові тези Юрія Федоренка:

Кордон із РФ та Білоруссю залишається потенційно небезпечним

РФ може активізувати бойові дії на Чернігівщині

Україна готова до відкриття нового напрямку

Росія може активізувати бойові дії на Чернігівському напрямку. Для України це стане серйозним викликом, однак Сили оборони готові до такого сценарію. Про це в коментарі УНІАН заявив командир 429 окремої бригадт безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, вся територія вздовж кордону з Росією та Білоруссю залишається потенційно небезпечною. Після відступу російських військ із Київщини українські захисники продовжують укріплювати цей напрямок.

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"Ризик не зменшувався ні на день. Після того, як противника відігнали з Київщини, - з того моменту там війська здійснюють укріплення, додатково закопуються, роблять кілл-зони. Війська Сил оборони України готові до того, що в якийсь момент цей напрямок знову стане активним чи високоактивним", - розповів Федоренко.

Водночас, за його словами, у разі вивільнення країною-агресора додаткового ресурсу та проведення мобілізації окупанти можуть спробувати відкрити ще один активний напрямок - на Чернігівщині. Федоренко додав, що у такому разі Україні доведеться залучити додаткові сили та засоби для оборони ще одного гарячого напрямку.

"І це буде величезною проблемою. Це буде виклик, з яким ми впораємося. У нас немає іншого виходу", - заявив командир.

Чому Росія відмовляється від переговорів - думка експертів

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри постійні зусилля України щодо переговорів, Росія не демонструє готовності прийняти пропозиції про припинення вогню. Москва продовжує наполягати на умовах, які фактично передбачають капітуляцію України.

"Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18–20 вересня 2026 року", - вважають в ISW.

На думку аналітиків, систематичне відхилення Кремлем українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про небажання Росії припиняти війну на будь-яких умовах, які не відповідають її максималістським вимогам.

Плани РФ щодо війни - дані розвідки

Нагадаємо, заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія може піти у наступ на Київщину та Чернігівщину. Він при цьому можливий наступ узимку він пов'язав з проведенням нової хвилі мобілізації в Росії.

Як раніше повідомляв Главред, Скібіцький також повідомив, що Кремль не демонструє наміру підписувати мирну угоду найближчим часом. Він також не бачить ознак готовності РФ до припинення вогню та пояснив, що Генштаб РФ планує завершити захоплення Донецької області.

Крім цього, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що готовність Москви до нового призову стане очевидною після виборів до Держдуми. Юридично указ Путіна 2022 року залишається чинним і не потребує оновлення.

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Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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