Весільні прикраси дружини Роналду коштували 50 млн доларів: як вони виглядали

Джорджина продемонструвала неймовірний комплект від відомого ювелірного бренду.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес таємно одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Коротко:

Як виглядали прикраси Джорджини

У скільки вони оцінюються

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду таємно одружилися після майже 10 років стосунків, однак головним предметом обговорення стала не церемонія, а розкішні прикраси нареченої.

За даними ЗМІ, модель з'явилася на весіллі в діамантах загальною вартістю близько 50–55 мільйонів доларів.

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Головні коштовності Джорджини - це вироби ювелірного дому Chopard, зокрема з легендарної колекції Garden of Kalahari. Саме цей бренд став основним джерелом її весільного образу.

Прикраси Джорджини Родрігес на весіллі / Фото chopard.com

Центральним елементом стало масивне діамантове кольє з 50-каратним каменем бездоганної чистоти та десятками додаткових діамантів - загалом понад 146 каратів у композиції.

Прикраси Джорджини Родрігес на весіллі / Фото chopard.com

Цікаво, що ця прикраса раніше вже з’являлася на червоній доріжці: її носила Бейонсе на Met Gala, що робить комплект ще більш знаковим.

Окрім кольє, Родрігес доповнила образ:

сережками, створеними з елементів того ж комплекту

діамантовим браслетом з великими каменями

кількома кільцями, зокрема прикрасою з каменем близько 20 каратів

обручкою вартістю до $5 млн

Усі ці прикраси походять з одного унікального джерела - алмазу Queen of Kalahari вагою 342 карата, який було розділено на серію ексклюзивних ювелірних виробів.

Прикраси Джорджини Родрігес на весіллі / Фото chopard.com

Весілля Роналду та Джорджини

Незважаючи на багатомільйонні прикраси, сама церемонія пройшла максимально скромно - у будинку пари в Португалії в колі сім’ї.

Таким чином, контраст між приватним весіллям і розкішними діамантами став головним приводом для обговорень у ЗМІ та соцмережах.

Експерти зазначають, що вибір прикрас рівня haute joaillerie підкреслює статус пари й робить це весілля одним із найдорожчих за ювелірним супроводом в історії шоу-бізнесу.

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Про особу: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Чемпіон Європи, п’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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