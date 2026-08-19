Весільні прикраси дружини Роналду коштували 50 млн доларів: як вони виглядали

Коротко:
- Як виглядали прикраси Джорджини
- У скільки вони оцінюються
Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду таємно одружилися після майже 10 років стосунків, однак головним предметом обговорення стала не церемонія, а розкішні прикраси нареченої.
За даними ЗМІ, модель з'явилася на весіллі в діамантах загальною вартістю близько 50–55 мільйонів доларів.
Головні коштовності Джорджини - це вироби ювелірного дому Chopard, зокрема з легендарної колекції Garden of Kalahari. Саме цей бренд став основним джерелом її весільного образу.
Центральним елементом стало масивне діамантове кольє з 50-каратним каменем бездоганної чистоти та десятками додаткових діамантів - загалом понад 146 каратів у композиції.
Цікаво, що ця прикраса раніше вже з’являлася на червоній доріжці: її носила Бейонсе на Met Gala, що робить комплект ще більш знаковим.
Окрім кольє, Родрігес доповнила образ:
- сережками, створеними з елементів того ж комплекту
- діамантовим браслетом з великими каменями
- кількома кільцями, зокрема прикрасою з каменем близько 20 каратів
- обручкою вартістю до $5 млн
Усі ці прикраси походять з одного унікального джерела - алмазу Queen of Kalahari вагою 342 карата, який було розділено на серію ексклюзивних ювелірних виробів.
Весілля Роналду та Джорджини
Незважаючи на багатомільйонні прикраси, сама церемонія пройшла максимально скромно - у будинку пари в Португалії в колі сім’ї.
Таким чином, контраст між приватним весіллям і розкішними діамантами став головним приводом для обговорень у ЗМІ та соцмережах.
Експерти зазначають, що вибір прикрас рівня haute joaillerie підкреслює статус пари й робить це весілля одним із найдорожчих за ювелірним супроводом в історії шоу-бізнесу.
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Про особу: Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Чемпіон Європи, п’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.
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