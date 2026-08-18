Стилістка розкрила модні секрети DOROFEEVA, Кароль та Барських

Стилістка пояснила, чому яскравість образу не гарантує успіху, і які прийоми варто перейняти у DOROFEEVA, Тіни Кароль, MONATIK та Макса Барських.

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Стилістка проаналізувала образи артистів / Колаж Главред, фото Instagram/monatik_official, nadyadorofeeva

Коротко:

Кого стилістка назвала трендсеттерами сцени

Яка головна помилка яскравих сценічних образів

Як війна змінила підхід до стилю зірок

Стилістка Галина Денисюк назвала найстильніших, на її думку, українських зірок сцени та пояснила, які модні прийоми артистів варто адаптувати до повсякденного гардеробу, повідомляє 1plus1.ua.

За словами Денисюк, сценічна мода вже не зводиться до принципу "чим яскравіше, тим краще" - вдалий образ має гармоніювати з музикою та характером артиста.

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"Можна одягнути людину в пір’я, стрази, латекс і платформу - але якщо за всім цим перестаєш бачити самого артиста, стилізація не виконала свою функцію. Для мене хороший сценічний образ має відповідати трьом речам: особистості артиста, його музиці та масштабу події", - пояснює стилістка.

Хто задає тренди серед українських зірок

Найбільш впізнаваними сьогодні Денисюк називає візуальну мову DOROFEEVA та MONATIK, у яких сценічний образ повністю злився з їхньою музикою та пластикою.

Стилістка проаналізувала образ Монатіка / Фото Instagram/monatik_official

"Мені дуже подобається, як сьогодні працює стиль DOROFEEVA. У неї є відчуття, що речі належать їй, а не вона - речам. Так само дуже органічним для мене є MONATIK: його костюм, музика, пластика та сценографія існують в одній естетиці", - зазначає вона.

Тіна Кароль, у свою чергу, тяжіє до жіночності, чітких силуетів і монохромних рішень, а в стилі Макса Барських Денисюк виділяє сучасний погляд на чоловічу сексуальність - через відкритість, фактури, шкіру, прикраси та менш формальне трактування класичного костюма.

Надя Дорофєєва - одна з найстильніших зірок / Фото Instagram/Dorofeeva

Сценічність не дорівнює надмірності

Яскравий образ, підкреслює стилістка, не завжди автоматично стає вдалим - одна з головних помилок виникає, коли артист намагається поєднати занадто багато акцентів одночасно.

"Я б не змінювала ДНК жодного з цих артистів. Швидше, в окремих випадках прибрала б один акцент. Коли в одному образі одночасно є складний крій, блиск, яскрава фактура, аксесуари, сексуальність і дуже складна зачіска, погляду ні за що зачепитися. Якщо це фантастичний корсет - нехай він і грає головну роль. Якщо неймовірні штани - не треба конкурувати з ними ще п’ятьма деталями. Сценічність не дорівнює надмірності", - додає Денисюк.

Як війна змінила стиль українських зірок

Одна з найпомітніших трансформацій останніх років, за словами стилістки, - поява значно більшої кількості смислів у сценічній моді.

"Після 2022 року сценічний образ українського артиста вже складно сприймати виключно як гарний костюм. Значно важливішими стали українські дизайнери, місцеве виробництво, символи, культурні коди та загалом питання: "Що я хочу сказати цим образом?", - розповідає Денисюк.

Макс Барських - один із найстильніших артистів / Фото Instagram/max_barskih

Ще одна тенденція - активна співпраця з українськими брендами та дизайнерами. Як приклад стилістка згадує сценічні костюми MONATIK, створені Іваном Фроловим, чиї роботи також обирають світові знаменитості.

"Це дуже показова зміна: український сценічний fashion вже не потрібно сприймати як локальну копію світової моди. Він дедалі частіше сам стає її частиною", - впевнена Денисюк.

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