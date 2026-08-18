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Долар та євро раптово рвонули вгору: новий курс валют на 19 серпня

Руслана Заклінська
18 серпня 2026, 16:22
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Національний банк України оновив офіційний курс.
Долар та євро раптово рвонули вгору: новий курс валют на 19 серпня
Курс валют в Україні на 19 серпня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який офіційний курс долара встановив НБУ
  • Як змінився курс євро
  • Скільки коштує польський злотий

На середу, 19 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США та євро дещо подорожчали, тоді як польський злотий подешевшав порівняно з попереднім робочим днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 19 серпня встановлено на рівні 44,78 грн/дол. У понеділок, 18 серпня, американська валюта коштувала 44,69 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 8 копійок.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 19 серпня становить 51,83 грн/євро. Для порівняння, 18 серпня він був на рівні 51,81 грн/євро. Отже, європейська валюта подорожчала на 2 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,74/44,79 грн/дол., а до євро - 51,80/51,84 грн/євро.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 19 серпня встановлено на рівні 12,00 грн/злотий. Попереднього робочого дня він становив 12,03 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подешевшала на 3 копійки.

Що буде з курсом долара у другій половині серпня - прогноз експерта

Експерт Андрій Шевчишин заявив, що у другій половині серпня гривня може опинитися під додатковим тиском через скорочення валютних надходжень від експорту та зростання імпорту.

За його словами, проблеми з портами можуть позначитися на валютному ринку із затримкою у 2-4 тижні. Водночас Україна збільшує закупівлі газу та готується до опалювального сезону, а після завершення відпусток може зрости попит населення на валюту.

Базовий прогноз експерта передбачає курс долара на рівні 45-46 грн, готівкового - 45,20-46 грн. За негативного сценарію долар може подорожчати до 46-46,50 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що у середині серпня долар та євро найімовірніше залишатимуться у прогнозованих межах. Лєсовий назвав очікувані межі міжбанку 44,5-45 грн за долар і 51-51,7 грн за євро як орієнтири ринку.

Як раніше повідомляв Главред, також Лєсовий зазначив, що підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримувати попит населення на валюту. За його розрахунками, вклад на шість місяців під 17,5% річних дає близько 6,74% чистого прибутку після податків.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 18 серпня і повідомив про подорожчання євро та злотого. Згідно з опублікованими даними, євро подорожчав до 51,80 грн і злотий до 12,02 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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