Наталка Денисенко офіційно змінила прізвище та показала новий паспорт

Актриса не залишила своє знамените прізвище після весілля.

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Наталка Денисенко змінила прізвище / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко змінила прізвище

Яке прізвище вона обрала

Популярна українська актриса Наталка Денисенко офіційно змінила прізвище після одруження і вже отримала новий документ. Радісною новиною зірка поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

Тепер артистка носить прізвище свого чоловіка - Ярошенко. Знаменитість підтвердила своє рішення, опублікувавши знімок із новим паспортом.

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"Мультіпаспорт", - лаконічно підписала знімок актриса.

Нове прізвище Наталки Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Примітно, що незадовго до весілля сам наречений також змінив документи. Раніше манекенник фігурував як Юрій Савранський - він носив прізвище своєї колишньої дружини Марлени. Однак напередодні нового весілля Юрій вирішив повернути своє справжнє прізвище - Ярошенко.

Весільний образ Наталки Денисенко / скрін з відео

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко - весілля

Українська актриса Наталка Денисенко вийшла заміж удруге 8 серпня 2026 року за Юрія Ярошенка. Пара влаштувала пишне святкування, що тривало три дні, під час якого зірка змінила кілька весільних нарядів, прийшла до РАГСу в нічній сорочці й навіть зробила парне татуювання разом із чоловіком.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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