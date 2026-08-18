"Світ наче стерся": на фронті загинув відомий музикант

Артист почав захищати Україну влітку 2024 року.

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Загинув музикант Анатолій Ткач / колаж: Главред, фото: facebook.com, Валентина Ткач; pexels.com

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У якому відомому музичному колективі грав Анатолій Ткач

Де проходив службу захисник

На фронті загинув відомий український музикант, учасник рок-н-рольної групи "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач. Про трагічну втрату повідомила його сестра Валентина у Facebook.

Родичка загиблого артиста опублікувала надзвичайно емоційне звернення, пронизане глибоким горем. У своєму зверненні вона зізналася, що втратила не просто рідну людину, а найближчого друга.

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"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати про це. Мій світ наче стерся. Анатолій Ткач, мій брат, мій найкращий друг – загинув. Я знаю, багато хто захоче з ним попрощатися. Про час і місце буде повідомлено пізніше", – написала сестра.

Анатолій Ткач захищав Україну на фронті / фото: facebook.com, Анатолій Ткач

Трагедію емоційно прокоментував і колега Анатолія по групі Олександр Ремез. Музикант опублікував зворушливе звернення до свого друга в Instagram.

"Ще не усвідомлюю, що більше не побачу тебе і ніде не зустріну, і не отримаю відповіді на повідомлення… Спочивай з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув", – висловився артист.

Відомо, що Анатолій Ткач став на захист України та поповнив лави ЗСУ у липні 2024 року. Музикант проходив службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обставини його загибелі поки що не розголошуються.

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Про гурт: Руки'в Брюки "Руки’в Брюки" (RvB) - український рок-н-рольний гурт, заснований у 2007 році вокалістом, гітаристом і автором пісень Олександром Ремезом, повідомляє Вікіпедія. Колектив виконує музику в стилі американського ретро 1940-х - 1960-х років, віддаючи перевагу власним трекам українською, англійською та російською мовами. Група здобула популярність як в Україні, так і в країнах Європи.

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