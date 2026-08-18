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Мають виїхати тисячі родин з дітьми: в одній з областей оголошено примусову евакуацію

Дар'я Пшеничник
18 серпня 2026, 14:16
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Рішення охопило Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади, а для вивезення людей задіяли броньований транспорт.
Мають виїхати тисячі родин з дітьми: в одній з областей оголошено примусову евакуацію
На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію / Колаж: Главред, фото УНІАН

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Коротко:

  • Евакуація охопила ще 16 населених пунктів Дніпропетровщини
  • Виїхати мають родини з дітьми - це 2177 неповнолітніх
  • На виїзд відведено місяць, залучені поліція та благодійники

Примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини - під рішення потрапили Миколаївська, Петропавлівська та Українська громади.

Рішення встановлює чіткий дедлайн і покладає відповідальність за його виконання на дорослих, які опікуються неповнолітніми, вказав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", - зазначив він.

Як організували виїзд

До логістики залучені Національна поліція та благодійні організації. Саме вони прокладають маршрути, а ключовим критерієм при їх виборі є безпекова обстановка на конкретній ділянці.

Оскільки частина населених пунктів розташована в зоні ризику, під час перевезення використовують броньовані автомобілі, а людям видають бронежилети.

Куди спрямовують евакуйованих

Першою точкою маршруту для тих, хто виїжджає, стають транзитні центри. Далі, якщо родина не має куди їхати самостійно, їй допомагають з розселенням, повідомив Ганжа.

Окупація та обстріли Дніпропетровщини - новини за темою

Як писав раніше Главред, Дніпропетровська область звільнена від російських окупаційних військ не повністю. Наступ Сил оборони в регіоні продовжується.

Зокрема, в інформаційному просторі поширювалися твердження, що на території області російських військ уже не залишилося. У Генштабі таку інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, 15 серпня у Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років.

Раніше країна-агресорка Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог ввечері 8 серпня атакував середмістя. Зайнялися приватний будинок та автівка. Повідомлялося про 9 поранених, серед них четверо дітей віком до 6 років.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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