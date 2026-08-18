"Після 50 дуже важко": Ірма Вітовська схудла на 10 кг з допомогою лікаря

Актриса відверто зізналася, що допомогло їй змінитися.

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Як зараз виглядає Ірма Вітовська / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як схудла Ірма Вітовська

Як стрес вплинув на фігуру актриси

Українська актриса Ірма Вітовська в інтерв’ю Аліні Доротюк розповіла про помітне схуднення та розкрила подробиці своєї трансформації. За словами зірки, процес змін не був швидким і вимагав чималих зусиль.

Вітовська зізналася, що сильно набрала вагу у 2022 році через стрес, а в інтерв’ю 2023 року виглядала, за її власними відчуттями, "величезною жінкою". Навіть у 2024 році під час презентації проєкту "Перепічка" артистка все ще з іронією жартувала з приводу набраних кілограмів. Однак того ж року вона твердо вирішила взяти себе в руки.

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Ірма Вітовська - схуднення / скрін з відео

Зірка підкреслила, що жінкам після 50 років скидати вагу особливо важко, тому вона проходила цей шлях під наглядом фахівця. Загалом за півтора року артистці вдалося позбутися 10 кілограмів.

"Я сильно набрала вагу через стрес, але вже у 2024 році взялася за себе. Дівчата, після 50 дуже важко скидаються перші кілограми. Все-таки я зверталася до лікаря, звичайно. Це тривалі процеси, я не так різко схудла. Перші кілограми дуже важко скидаються, дуже важко, навіть з лікарем. За рік, півтора, напевно, десь до десяти кілограмів", - поділилася Вітовська.

Ірма Вітовська - інтерв’ю / скріншот із відео

Актриса додала, що найскладнішим є саме початковий етап. Втім, контроль порцій і наполегливість з часом дають чудовий результат, дозволяючи поступово розширювати раціон без ризику знову набрати вагу.

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Про персону: Ірма Вітовська Ірма Вітовська - українська актриса кіно, театру та озвучування. Заслужена артистка України (2016). Працює в Київському академічному Молодому театрі з 1998 року. Активістка, учасниця благодійних зборів на потреби українських захисників та соціально-громадської програми "Діти вулиці", членкиня руху "StopБіль". Найбільш відома за ролями в серіалі "Леся+Рома" та у фільмі "Мої думки тихі".

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