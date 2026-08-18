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Чому знищувати "Іскандери" до запуску дуже складно: Світан назвав причину

Олексій Тесля
18 серпня 2026, 18:53
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Систему Starlink доцільно встановлювати на українські ударні дрони, які можуть використовуватися для знищення пускових установок РФ.
Чому знищувати
Starlink може відіграти важливу роль для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування сил підтримки ЗСУ, starlinkinstallationpros.com

Головне із заяв Світана:

  • Starlink доцільно встановлювати на українські ударні дрони
  • Starlink може допомогти - не сам по собі, а як механізм зв’язку з дронами

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що супутники системи Starlink могли б допомогти Україні вирішити проблему з російськими пусковими балістичними установками, які ворог застосовує для обстрілів.

"Starlink - це насамперед механізм зв’язку та керування. Це зв’язок із керованим апаратом. Це може бути крилата ракета, дрон або якийсь інший засіб, яким оператор керує безпосередньо. Але крім самого Starlink, ці дрони мають постійно перебувати в повітрі в зоні очікування. Адже ми не знаємо, коли з’явиться пускова установка і куди саме вона вийде", - пояснив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт зазначає, що систему Starlink доцільно встановлювати на українські ударні дрони, які можуть застосовуватися для знищення пускових установок РФ.

"Ось уявіть, як це може відбуватися. Беремо наші дрони, ті самі "Люті". На них встановлюється Starlink. Оператор на землі керує цим дроном через супутниковий зв’язок. Виводить його, наприклад, у район Курська і розміщує в певній зоні очікування на певній висоті. "Лютий" може перебувати в повітрі до десяти годин. І якщо за цей час його ніхто не побачить і не збиватиме, можна дочекатися виходу пускової установки, більш-менш визначити її місцезнаходження, використовуючи сам "Лютий" ще й як засіб аеророзвідки, а далі завдати удару в момент розгортання, запуску або хоча б після запуску", - розповів він.

Співрозмовник уточнив, що сам запуск ракети РФ можна визначити за допомогою радіолокаційних засобів далекого радіусу дії.

"Тобто в такому режимі Starlink дійсно може допомогти - не сам по собі, а як механізм зв’язку з дроном або групою дронів, які перебувають у зоні очікування над передбачуваним районом виходу російських пускових установок. Але уявляєте, скільки тут "якщо"? Я вже щонайменше п’ять-шість нарахував. Теоретично це можливо, але ці "якщо" не дають стовідсоткової впевненості в доцільності такого варіанту", - додав Світан.

Дрон Лютий инфографика
/ Инфографика: Главред

Дивіться відео - інтерв’ю Романа Світана:

Експерт оцінив можливості РФ щодо масованого ракетного удару

Росія навряд чи зможе одночасно запустити по Україні близько 200 балістичних ракет, вважає офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві Анатолій Храпчинський. За його словами, головний фактор - обмежена кількість пускових установок. Наразі РФ має у своєму розпорядженні приблизно 16–26 установок "Іскандер-М", кожна з яких здатна нести дві ракети.

Експерт вважає, що спроба організувати масштабний залп створила б для російських комплексів підвищену загрозу виявлення та знищення. Тому більш імовірним варіантом залишаються удари невеликими партіями - приблизно по 20–30 ракет.

Стримуючим фактором залишаються й виробничі можливості РФ: російська промисловість, за оцінкою Храпчинського, випускає близько 60 балістичних ракет на місяць. При цьому Москва розраховує посилити свій арсенал за рахунок співпраці з КНДР.

Здатність української ППО відбити масовану атаку залежатиме від напрямку ударів, кількості задіяних засобів протиповітряної оборони та наявності систем Patriot.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). В результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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