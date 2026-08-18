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Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2

Анна Косик
18 серпня 2026, 07:56
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Дослідники попередили про нестабільну геомагнітну ситуацію на Землі.
Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2
Прогноз магнітних бур 18-20 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли буде пік активності магнітної бурі
  • Скільки триватиме геомагнітний шторм

Через викид корональної маси, який стався на Сонці 14 серпня, сьогодні, 18 серпня, та у найближчі дні геомагнітна ситуація на Землі буде нестабільною. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Сьогодні Землю атакує геомагнітний шторм G2. Вже завтра, 19 серпня, активність знизиться, але магнітна буря G1 все ще охоплюватиме планету. Триватиме вона, попередньо, щонайменше до 20 серпня.

відео дня
Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2
Магнітні бурі 18-20 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс 18 серпня 5.2, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Сонячний спалах C1 відповідає жовтому рівню.

Завтра, 19 серпня, К-індекс буде 4,7 і знизиться до жовтого рівня. 20 серпня показник, який вимірює силу геомагнітних коливань очікується на на рівні 4.

Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2
Геомагнітна активність 18-20 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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