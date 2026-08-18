Нова загроза: російський реактивний дрон вперше долетів до Рівненщини

Ворожий реактивний безпілотник подолав близько 900 км територією України.

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Російський реактивний дрон вперше долетів до Рівненщини / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

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Реактивний дрон РФ уперше долетів до заходу України

Він пролетів близько 900 кілометрів від місця запуску

Увечері 18 серпня Росія атакувала Рівненщину. За даними моніторингових каналів, уперше до області дістався російський реактивний дрон, який летів із окупованого Криму.

За даними моніторингових ресурсів, ворожий реактивний безпілотник подолав близько 900 км територією України.

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час атаки реактивні безпілотники фіксувалися, зокрема, над Вінницькою, Хмельницькою, Тернопільською та Рівненською областями. Увечері 18 серпня Повітряні сили також повідомляли про рух реактивного БпЛА через Тернопільщину в напрямку Дубна.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль, протиповітряна оборона працювала на півдні області.

"Маємо збиття ворожої цілі. Люди внаслідок атаки не постраждали", – зазначили в ОВА.

Російський реактивний дрон вперше долетів до Рівненщини / Фото: t.me/Tsaplienko

Загроза масованого обстрілу України 24 серпня

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко говорив, що Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару - такий сценарій не варто відкидати, хоч і спрогнозувати його зараз майже неможливо.

За його словами, очільник Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається у такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

"Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів звʼязку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати. Сьогодні прогнозувати щось дуже важко, бо все залежить від кількох людей у Москві та від дипломатичних перемовин", - зауважив він.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія ввечері 18 серпня атакує Київ та область реактивними дронами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали у дворі пʼятиповерхового житлового будинку. За його словами, загоряння внаслідок падіння уламків не виникло.

Крім того, вранці 18 серпня РФ атакувала селище Печеніги у Харківській області. Внаслідок ракетного удару є багато загиблих та постраждалих, зафіксовано руйнування.

Нагадаємо, вдень у понеділок, 17 серпня, країна-агресор Росія атакувала Одеську область баражуючими боєприпасами "Бандероль" та реактивними дронами. Внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок.

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Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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