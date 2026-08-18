"Її скоро не стане": зрадниця Йолка вразила різкою втратою ваги

Колишня українська співачка разюче змінилася і сильно схудла.

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Йолка сильно схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Йолка; скріншот із відео

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Йолка сильно схудла

Як зараз виглядає Йолка

У соціальних мережах розгорілися бурхливі дискусії навколо зовнішності зрадниці України Йолки (справжнє ім’я - Єлизавета Іванців). Приводом для обговорень стало свіже концертне відео, на якому помітно, що артистка сильно схудла, повідомляють росЗМІ.

Багато користувачів припустили, що співачка підсіла на популярні ін'єкційні препарати для схуднення, якими зараз захоплюються світові знаменитості. Від звичного овалу обличчя та пухких щік не залишилося й сліду.

відео дня

Йолка налякала різким схудненням / скрін з відео

"А ви не помічаєте, що останнім часом усі селебріті та зірки світового масштабу перетворюються на скелети?"

"Та її ж скоро не стане. Навіщо так поводитися з собою?"

"Ось навіщо колоти в себе незрозуміло що? Зараз дивна мода пішла"

Сама виконавиця поспішила заспокоїти стурбовану публіку, запевнивши, що почувається чудово і досягла фігури мрії завдяки правильному харчуванню. Нібито Йолка вже давно відмовилася від м’яса, зробивши основу свого меню з овочів і круп, а підтримувати форму їй допомагають регулярні заняття йогою та фізичні навантаження під час виступів.

Як зараз виглядає Йолка / скрін з відео

Раніше співачка зізнавалася, що довгі роки страждала від комплексів, вважаючи себе "повненькою подружкою", а дієти лише призводили до зривів. Тому таке різке й успішне схуднення після довгих років марних спроб лише підсилює підозри щодо можливої допомоги препаратів.

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Про персону: співачка Йолка Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВН. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана виконавцем, чиї пісні найчастіше звучали на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цієї виконавиці на Apple Music, Spotify, YouTube Music та в соціальних мережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

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