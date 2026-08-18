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Скандал в Одесі: ТЦК розпочав перевірку через напад військового на підлітка

Олексій Тесля
18 серпня 2026, 23:55
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З’ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюються особи.
Знімок екрана
В Одесі військовий напав на підлітка / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Призначено перевірку після появи в соцмережах відео сутички військового з підлітком
  • З’ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту

Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку після появи в соцмережах відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком.

Про це Одеський обласний ТЦК та СП повідомив у Facebook. Зазначається, що після появи відео керівництво призначило службову перевірку.

відео дня

"Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зафіксовані на відео. Позиція керівництва є принциповою: будь-які прояви насильства, перевищення повноважень або неналежна поведінка щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження провини та причетності військовослужбовців до правопорушення винні будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - заявили в Одеському ТЦК та СП.

Знімок екрана
/ Скріншот

Що передувало

У соцмережах пишуть, що юнак нібито кидав каміння в мікроавтобус військовослужбовців ТЦК, після чого один із військових наздогнав неповнолітнього.

За іншими даними, конфлікт виник через репліку, яку хлопець виголосив уголос і яка обурила військового.

Які зміни очікуються в системі мобілізації

В Україні планується посилити контроль за військовим обліком та розширити інструменти перевірки даних військовозобов’язаних. Одним із основних напрямків стане подальший перехід на цифровий формат.

Зокрема, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають можливість використовувати відомості податкової служби для уточнення інформації про громадян, які перебувають або підлягають військовому обліку.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік порізав ножем співробітників ТЦК. Щоб затримати нападника, один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв "Главред", в Одесі працівники ТЦК побили та намагалися мобілізувати морського піхотинця 36-ї бригади та колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з автомобіля під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

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Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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