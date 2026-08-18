Лайма Вайкуле згадала, як соромилася говорити російською мовою.

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Лайма Вайкуле висловила очевидний прогноз / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Коротко:

Що сказала Лайма Вайкуле

Який прогноз вона дала

Знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка 24 липня відкрила свій авторський фестиваль у Юрмалі, висловила прогноз щодо майбутнього росіян.

Як пишуть російські пропагандисти, Лайма Вайкуле впевнена, що на росіян чекають похмурі часи. Повна ізоляція від усього світу, безсумнівно, зробить молоде покоління нещасним, міркує найкраща подруга Алли Пугачової.

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"Вони ж люди світу, вони знають мови, світ відкритий для них - але тепер усе це буде закрито, і вони будуть там жити як тварини, як ми жили", - міркує Вайкуле.

Лайма Вайкуле висловилася про життя росіян / Скріншот відео

Співачка також додала, що вона пам’ятає часи Радянського Союзу і як їй було соромно.

"Я пам’ятаю часи, коли мені було соромно, що я з Радянського Союзу, я приїжджала до Америки, і ми відразу переходили на англійську, щоб вони не почули, що ми говоримо російською, що ми знаємо російську, аби тільки не думали, що ми з "Совка"", - розповіла Вайкуле.

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Про особу: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле - латвійська співачка та актриса. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле заявила, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканалу "Росія-1" співачка пояснила, що готова відвідати півострів лише після скасування санкцій.

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