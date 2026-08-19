Завжди була на моєму боці: екс-дружина Кличка сумує за актрисою Хайден Пенетьєрі

Наталія Єгорова опублікувала великий допис на згадку про актрису Хайден Пенетьєррі.

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Наталія Єгорова присвятила допис Гайдену Пенетьєрі / Колаж Главред, фото Instagram/natalia_yegorova

Коротко:

Що написала Наталія Єгорова про Хайден Пенетьєррі

Які якості актриси вона відзначила

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова вперше прокоментувала смерть голлівудської актриси та матері Володимира Кличка Гайден Пенетьєрі.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала емоційний допис.

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"Вчора, коли я дізналася цю новину, моє серце розбилося на тисячу шматочків. Моя прекрасна дівчинка. Тобі було всього 20, коли ми познайомилися. Мені було 36. І я досі пам’ятаю, як ти вперше увійшла в кімнату - вся кімната стала світлішою. Це була ти", - пише Єгорова.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

За її словами, куди б не прийшла актриса, вона завжди приносила з собою світло. "Твоя енергія, твій сміх, твоє неймовірне почуття гумору, ця незабутня посмішка. Ти могла оживити цілу кімнату однією лише своєю присутністю. Але під усією цією сяючою, радісною енергією ховалася глибина, яка завжди мене вражала", - додає знаменитість.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

Вона каже, що навіть у свої 20 років Хайден мала неймовірну мудрість. "Ти розуміла людей. Ти відчувала людей. У тебе було величезне серце, яке так глибоко піклувалося - про свою сім’ю, друзів, природу та тварин, і про стількох людей, яким ти допомогла на своєму шляху", - розповідає вона про життя актриси.

"А ще був твій надзвичайний талант. Спостерігати за тобою на екрані, за тим, що ти робила, для чого народилася, завжди викликало в мене величезну гордість", - ділиться вона.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

За словами Єгорової, актриса була однією з найсильніших і найсміливіших жінок, яких вона коли-небудь знала. На вигляд тендітна й мініатюрна, але з серцем левиці. "І Боже, як я любила твою чесність. Твій гострий язик. Твою безстрашність. Ти ніколи не прикидалася. Ти ніколи не говорила людям те, що вони хотіли почути. Не мало значення, хто стояв перед тобою", - сумує вона.

"Ти захищала тих, кого любила, і захищала жінок з такою запальністю, яку я ніколи не забуду. Ти завжди була на моєму боці. Я знала, що можу на тебе розраховувати. І я весь час думаю про наші останні розмови перед виходом твоєї книги. Ти сказала мені, що скоро будеш у Європі з книжковим туром, і що ми нарешті, нарешті знову побачимося. Я була така щаслива з цього приводу. Я щиро вірила, що ця книга принесе тобі полегшення і стане початком нового світанку - нової глави твого життя. Як шкода, що тобі не дали більше часу", - додає знаменитість.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до померлої актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

"Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі б виповнилося 37 років. Сподіваюся, де б ти зараз не була, там більше немає болю - лише мир, світло й любов - і що твій улюблений брат Янсен був там, щоб зустрітися з тобою. Мої найглибші співчуття твоїм батькам, родині, друзям, шанувальникам і всім, чиє життя ти торкнулася. Ти залишила після себе світлий слід, який ніколи не згасне. Спочивай з миром, моя прекрасна дівчинко", - попрощалася з актрисою колишня дружина Кличка.

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Раніше Главред повідомляв, що після трагічної звістки про смерть 36-річної актриси Хайден Панеттьєрі в мережі знову заговорили про її єдину дочку Каю-Євдокію .

Раніше також стала відома попередня причина смерті актриси.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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