Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Завжди була на моєму боці: екс-дружина Кличка сумує за актрисою Хайден Пенетьєрі

Олена Кюпелі
19 серпня 2026, 00:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Наталія Єгорова опублікувала великий допис на згадку про актрису Хайден Пенетьєррі.
Наталія Єгорова присвятила цей допис Хайдену Пенетьєррі
Наталія Єгорова присвятила допис Гайдену Пенетьєрі / Колаж Главред, фото Instagram/natalia_yegorova

Коротко:

  • Що написала Наталія Єгорова про Хайден Пенетьєррі
  • Які якості актриси вона відзначила

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова вперше прокоментувала смерть голлівудської актриси та матері Володимира Кличка Гайден Пенетьєрі.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала емоційний допис.

відео дня

"Вчора, коли я дізналася цю новину, моє серце розбилося на тисячу шматочків. Моя прекрасна дівчинка. Тобі було всього 20, коли ми познайомилися. Мені було 36. І я досі пам’ятаю, як ти вперше увійшла в кімнату - вся кімната стала світлішою. Це була ти", - пише Єгорова.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси
Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

За її словами, куди б не прийшла актриса, вона завжди приносила з собою світло. "Твоя енергія, твій сміх, твоє неймовірне почуття гумору, ця незабутня посмішка. Ти могла оживити цілу кімнату однією лише своєю присутністю. Але під усією цією сяючою, радісною енергією ховалася глибина, яка завжди мене вражала", - додає знаменитість.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси
Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

Вона каже, що навіть у свої 20 років Хайден мала неймовірну мудрість. "Ти розуміла людей. Ти відчувала людей. У тебе було величезне серце, яке так глибоко піклувалося - про свою сім’ю, друзів, природу та тварин, і про стількох людей, яким ти допомогла на своєму шляху", - розповідає вона про життя актриси.

"А ще був твій надзвичайний талант. Спостерігати за тобою на екрані, за тим, що ти робила, для чого народилася, завжди викликало в мене величезну гордість", - ділиться вона.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси
Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

За словами Єгорової, актриса була однією з найсильніших і найсміливіших жінок, яких вона коли-небудь знала. На вигляд тендітна й мініатюрна, але з серцем левиці. "І Боже, як я любила твою чесність. Твій гострий язик. Твою безстрашність. Ти ніколи не прикидалася. Ти ніколи не говорила людям те, що вони хотіли почути. Не мало значення, хто стояв перед тобою", - сумує вона.

"Ти захищала тих, кого любила, і захищала жінок з такою запальністю, яку я ніколи не забуду. Ти завжди була на моєму боці. Я знала, що можу на тебе розраховувати. І я весь час думаю про наші останні розмови перед виходом твоєї книги. Ти сказала мені, що скоро будеш у Європі з книжковим туром, і що ми нарешті, нарешті знову побачимося. Я була така щаслива з цього приводу. Я щиро вірила, що ця книга принесе тобі полегшення і стане початком нового світанку - нової глави твого життя. Як шкода, що тобі не дали більше часу", - додає знаменитість.

Наталія Єгорова зворушливо звернулася до покійної актриси
Наталія Єгорова зворушливо звернулася до померлої актриси / Фото Instagram/natalia_yegorova

"Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі б виповнилося 37 років. Сподіваюся, де б ти зараз не була, там більше немає болю - лише мир, світло й любов - і що твій улюблений брат Янсен був там, щоб зустрітися з тобою. Мої найглибші співчуття твоїм батькам, родині, друзям, шанувальникам і всім, чиє життя ти торкнулася. Ти залишила після себе світлий слід, який ніколи не згасне. Спочивай з миром, моя прекрасна дівчинко", - попрощалася з актрисою колишня дружина Кличка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що після трагічної звістки про смерть 36-річної актриси Хайден Панеттьєрі в мережі знову заговорили про її єдину дочку Каю-Євдокію .

Раніше також стала відома попередня причина смерті актриси.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є донька - Кайя-Євдокія Кличко

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Хайден Панеттьєрі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Федоров закликав провести вибори в Україні: що він пропонує

Федоров закликав провести вибори в Україні: що він пропонує

22:28Політика
РФ масовано атакувала одну з українських ТЕС: станція повністю припинила генерацію

РФ масовано атакувала одну з українських ТЕС: станція повністю припинила генерацію

22:11Україна
РФ готує масований удар впродовж 48 годин: розвідка США назвала головну ціль

РФ готує масований удар впродовж 48 годин: розвідка США назвала головну ціль

21:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Її скоро не стане": зрадниця Йолка вразила різкою втратою ваги

"Її скоро не стане": зрадниця Йолка вразила різкою втратою ваги

Мають виїхати тисячі родин з дітьми: в одній з областей оголошено примусову евакуацію

Мають виїхати тисячі родин з дітьми: в одній з областей оголошено примусову евакуацію

Старовинні імена для дівчаток, які знову в моді у 2026 році

Старовинні імена для дівчаток, які знову в моді у 2026 році

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кур'єра за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кур'єра за 37 с

Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2

Затяжна магнітна буря червоного рівня охопила Землю: прогноз шторму G2

Останні новини

00:34

Весільні прикраси дружини Роналду коштували 50 млн доларів: як вони виглядали

00:14

Завжди була на моєму боці: екс-дружина Кличка сумує за актрисою Хайден Пенетьєрі

18 серпня, вівторок
23:55

Скандал в Одесі: ТЦК розпочав перевірку через напад військового на підлітка

23:55

Ковдра після прання буде як нова: що покласти в барабан, щоб не збився наповнювач

23:12

Дехто з них сміється, а дарма: які звички з СРСР дійсно допомагають економити

Від продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складахВід продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складах
22:53

Кухонне сміття врятує рослини в саду: домашнє добриво здивує результатомВідео

22:28

Федоров закликав провести вибори в Україні: що він пропонує

22:21

Помідори сохнуть на очах: що може знищити рослину за лічені дніВідео

22:11

РФ масовано атакувала одну з українських ТЕС: станція повністю припинила генерацію

Реклама
22:02

Лавров влаштував істерику через удари британських дронів по РФ: чим погрожує Москва

21:46

Аж ніяк не "суєвірний": як правильно назвати людину, яка вірить у прикмети, українською

21:35

РФ готує масований удар впродовж 48 годин: розвідка США назвала головну ціль

21:06

В Україні злетять ціни на продукти: розкрито, що подорожчає в першу чергу

20:39

"Налагодить постачання газу для розподіленої генерації", - блогер Лямець пояснив, чим корисне буде призначення Свириденко головою "Нафтогазу"

20:07

Цвіль більше не проблема: простий домашній спосіб із копійчаним засобомВідео

19:56

Київ атакував рій реактивних дронів: лунали вибухи

19:54

Нова загроза: російський реактивний дрон вперше долетів до Рівненщини

19:10

Наришкін проговорився про великий провал Росії: Копитько розкрив подробиціПогляд

19:05

Людей закликають змішати суху лаванду із содою: у чому причина

19:03

Тест на IQ: потрібно знайти літеру О серед багатьох Q за три секунди

Реклама
18:53

Чому знищувати "Іскандери" до запуску дуже складно: Світан назвав причинуВідео

18:51

Біла стеля відходить у минуле: 4 відтінки, які зроблять інтер’єр дорожчим

18:15

"Фантоми" повертаються на дороги: МВС оголосило про зміни для водіїв

18:15

Названо три найупертіші місяці народження: їх неможливо переконати

18:09

Вишня віддячить рекордним урожаєм: що обовʼязково треба зробити у серпні

17:36

Вапняний наліт розчиняє один засіб з аптечки: що потрібно кинути в унітазВідео

17:35

Не беруть навіть безкоштовно: речі з секонд-хенду, які лякають покупців

17:34

У Кремлі зробили нову заяву про "заморозку" війни з Україною: яка позиція Москви

17:16

З чим носити легінси восени 2026: стилістка показала 4 трендові лукиВідео

16:57

Гість із "майбутнього" попередив людство: усе вирішить 2028 рікВідео

16:27

Гороскоп Таро на завтра, 19 серпня: Леву — важливі зміни, Рибам — не варто поспішати

16:27

Кандидатуру вже внесли до Ради: стало відомо, хто стане новим міністром оборони

16:26

"Світ наче стерся": на фронті загинув відомий музикант

16:25

Скласти чи згорнути: як правильно зберігати старі ковдри протягом десятиліть

16:22

Долар та євро раптово рвонули вгору: новий курс валют на 19 серпня

16:01

Як 29 років тому: Бекхеми продемонстрували романтику в Портофіно

15:59

Таємниця висохлого Дунаю: як німецький флот Гітлера знову загрожує Європі

15:55

Для чого садівники поливають терасу горілкою: лайфхак вирішує поширену проблему

15:43

"Після 50 дуже важко": Ірма Вітовська схудла на 10 кг з допомогою лікаря

15:41

Путін може почати наступ на північ України: командир попередив про загрозу

Реклама
15:39

Мільйонні контракти в обмін на паркомісце для заступника голови Агентства відновлення Юрія Сверби — ЗМІ

15:33

Сальма Хаєк стала бабусею і показала онука

14:58

Стилістка розкрила модні секрети DOROFEEVA, Кароль та Барських

14:57

Що робити, коли заїдає блискавка на одязі: прості лайфхаки для швидкого ремонту

14:26

Мати прокинулася від дивного звуку із ліжечка: час йшов на секундиВідео

14:16

Мають виїхати тисячі родин з дітьми: в одній з областей оголошено примусову евакуацію

14:12

"Будуть жити, як тварини": Вайкуле зробила прогноз для росіян

14:03

Пара лелек Грицик і Гапочка втратили своїх пташенят - що сталося

13:55

Наталка Денисенко офіційно змінила прізвище та показала новий паспорт

13:41

Людям рекомендують обприскувати ключі оцтом: трюк здивує результатом

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти