В Україні злетять ціни на продукти: розкрито, що подорожчає в першу чергу

Ціни можуть зрости більш ніж на 10%, оскільки бізнесу доведеться компенсувати понесені збитки.

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В Україні зростають ціни на продукти / колаж: Главред, фото pixabay

Найважливіше із заяв Жупінас:

Ціни можуть зрости більш ніж на 10%

Ціна на молочну продукцію підніметься

Зростання собівартості виробництва та втрати торговельних мереж через пошкодження запасів можуть призвести до помітного подорожчання молочної продукції в Україні.

Про це в коментарі УНІАН заявила заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

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За її словами, ціни можуть зрости більш ніж на 10%, оскільки бізнесу доведеться компенсувати понесені збитки.

"Подорожчання відбудеться однозначно. Ми маємо розуміти, що всі ці втрати бізнесу - вони так чи інакше ляжуть на плечі пересічного українського споживача. Я думаю, що подорожчання буде не на 5% і не на 10%. На 5–10% ми очікували подорожчання у вигляді інфляції – у нас майже 9% річної інфляції. Я думаю, що подорожчання буде більшим, бо доведеться якимось чином покривати всі ці збитки", – прогнозує Жупінас.

При цьому виробники молока не обов’язково отримають додатковий дохід. За словами експерта, фермерські господарства вже близько півроку працюють зі збитками, а додаткова націнка може в першу чергу піти на покриття втрат роздрібної торгівлі.

"Ціна на молочну продукцію підніметься – але фермер, який виробляє молоко, за свою сировину вищої ціни не побачить. Бо ось ця різниця, на яку піднімуть ціни, буде спрямована на те, щоб покрити збитки насамперед роздрібної торгівлі. І фермер знову залишиться без цих коштів", – вважає Жупінас.

/ Главред - інфографіка

Експерт також вказала на прагнення торговельних мереж перекласти фінансові ризики на учасників усього виробничого ланцюжка.

"Мережі вже заздалегідь попереджають переробні заводи про те, що вони за попередню продукцію, яка була пошкоджена, платити не будуть. Бо в них немає на це коштів. І свої наступні ризики вони також хочуть перекласти на переробні підприємства. А ті, у свою чергу, перекладуть їх на фермерів як на початок усього ланцюжка", – каже Жупінас.

Ціни на продукти в Україні можуть зрости: названо головні причини

Український ринок продуктів може зіткнутися з новим підвищенням цін. Одним із ключових чинників може стати подорожчання палива, яке безпосередньо збільшує витрати на перевезення та доставку товарів.

Якщо виникнуть перебої з паливом або його вартість помітно зросте, додаткові витрати перевізників і бізнесу в кінцевому підсумку можуть бути закладені в ціни для покупців.

Економіст Зіновій Свереда вважає, що перші наслідки українці можуть відчути вже найближчими тижнями. При цьому ситуація на ринку енергоресурсів залишається одним із важливих факторів, що впливають на внутрішні ціни.

Додатковий тиск створює залежність України від імпортних енергоносіїв. Зміна їхньої вартості на світовому ринку позначається на витратах виробників, логістичних компаній та торговельних мереж.

У результаті зростання цін на паливо та збільшення транспортних витрат можуть призвести до подальшого подорожчання продуктів у українських магазинах.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, як повідомляв Главред, якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

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Про персону: Олена Жупінас Олена Жупінас - заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока України. Фахівчиня працює у сфері молочної галузі та аграрного ринку, займається аналітикою виробництва, споживання та цінових тенденцій на ринку молочної продукції. Регулярно коментує для медіа ситуацію в молочному секторі, зокрема питання попиту, експорту та сезонних коливань цін.

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