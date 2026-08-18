'Фантоми' повертаються на дороги: МВС оголосило про зміни для водіїв

МВС і депутати готують ініціативи щодо посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.

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Дороги України візьмуть під посилений контроль / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція, t.me/I_Vyhivskyi

Ключові тези Вигівського:

В Україні посилять контроль за дотриманням ПДР

Запустять десятки нових камер фіксації швидкості

На дороги повернуть патрульні автомобілі "Фантоми"

В Україні посилить контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Цього тижня планують запустити десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а на дороги повернуть патрульні автомобілі "Фантоми". Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Відповідні пропозиції обговорили під час наради в Міністерстві внутрішніх справ за участі керівництва Нацполіції та патрульної поліції. Як повідомили в МВС, одним із головних завдань є мінімізація аварійності на дорогах.

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"МВС України спільно з народними депутатами України вже напрацювало ряд ініціатив. Активізуємо співпрацю та розраховуємо на підтримку Парламенту. Є рішення, які вже починаємо впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість - це одна з головних причин ДТП", - наголосив міністр.

Цього тижня в Україні планують запустити десятки нових камер автоматичної фіксації, а місця їхнього встановлення згодом оприлюднить патрульна поліція. Також на дороги повернуть "Фантоми" - непомітні патрульні автомобілі з системами автоматичної фіксації порушень швидкості.

"Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. "Фантоми" повернуться на дороги", - заявив Вигівський.

У МВС зазначили, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП із постраждалими. Тому йдеться не лише про збільшення штрафів, а про комплекс заходів для підвищення безпеки та формування відповідальнішої поведінки водіїв на дорогах.

ДТП із двома BMW у Києві

У Києві сталася резонансна ДТП за участю двох автомобілів BMW. Машини зіткнулися на великій швидкості, після чого вилетіли на тротуар і ледь не врізалися в кафе. На щастя, у цей момент на шляху автомобілів не було людей.

Відео моменту аварії оприлюднили правоохоронці. ДТП викликала значний суспільний резонанс, на неї також відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, необхідно посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

"Потрібно посилити відповідальність для тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху та нехтує людським життям. Потрібні не косметичні зміни до правил і системи покарань, а дієві кроки", - заявив Зеленський.

Президент доручив Секретарю РНБО залучити до підготовки відповідних змін народних депутатів, громадські організації та державні інституції. За його словами, мета таких заходів - захистити життя людей і зробити дороги безпечнішими.

Резонансні ДТП в Україні - новини за темою

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про смертельну аварію в Києві, у якій загинули чотири людини. Білошицький зазначив, що водій 38 разів порушував ПДР і більшість порушень стосувалися перевищення швидкості.

Як раніше повідомляв Главред, експрем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про підготовку комплексу рішень щодо посилення відповідальності для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції повідомив про варіант нарахування штрафних балів після набуття чинності відповідної постанови.

Речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс раніше повідомила про масштабну ДТП на трасі Київ-Одеса за участю пасажирського мікроавтобуса і вантажівки. За наявними даними, одна людина загинула на місці, а кількість постраждалих зросла до дев'яти.

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Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 - в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України. З 16 липня 2026 - міністр внутрішніх справ України

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