РФ масовано атакувала одну з українських ТЕС: станція повністю припинила генерацію

Унаслідок обстрілу станція припинила генерацію електроенергії.

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Росія обстріляла українську ТЕС / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, ДСНС

Що відомо:

РФ масовано атакувала одну з ТЕС ДТЕК

Станція припинила генерацію електроенергії

Внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання

Російські війська масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок атаки станція припинила генерацію електроенергії.

За даними компанії, внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

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"Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", - йдеться в повідомленні.

Росія може знищити українські ТЕС уже восени

За прогнозом офіцера Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Андрія Оністрата, вже в жовтні–листопаді російські удари можуть призвести до масштабного руйнування української теплової генерації.

Оністрат вважає, що надійно захистити теплоелектростанції від масованих атак практично неможливо. Тому, на його думку, населенню необхідно заздалегідь підготуватися до найгіршого варіанту розвитку подій у опалювальний сезон - можливої тривалої відсутності як електроенергії, так і централізованого опалення.

У зв’язку з цим він закликав уже зараз продумати варіанти автономного енергопостачання. Йдеться про придбання генераторів та інверторів, а також про створення необхідного запасу палива. При цьому розраховувати виключно на сонячні панелі взимку, за словами військового, не варто: у період з листопада по січень їхня ефективність істотно знизиться через погодні та сезонні умови.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі призвели до того, що в Україні практично не залишилося неушкоджених теплових електростанцій. Він наголосив, що країна готується до нового опалювального сезону в надзвичайно складних умовах.

Кирило Буданов назвав єдність суспільства головною умовою виживання взимку та закликав зберегти внутрішню стійкість. Буданов додав, що попереду складний опалювальний сезон і до нього потрібно готуватися.

Раніше Главред писав, що мешканцям Києва цієї зими доведеться жити у квартирах з температурою на рівні 12-15 градусів, бо столичні теплоелектроцентралі після ударів країни-агресорки Росії не здатні вийти на повну генерацію тепла незалежно від погодних умов. Таку оцінку дав співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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