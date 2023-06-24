У Петербурзі в будівлю ПВК "Вагнера" прийшли путінські силовики

У будівлі "ПВК Вагнер Центр", розташованому на Зольній вулиці Петербурга, цілком ймовірно, силовики будуть проводити обшуки.

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Швидше за все, в будівлі "ПВК Вагнер Центр", розташованому на Зольній вулиці, проведуть обшуки. / колаж Главред, фото Фонтанка

У російському мегаполісі Санкт-Петербурзі силовики увійшли в будівлю "ПВК Вагнер Центр" після того, як ватажок однойменної ПВК Євген Пригожин влаштував військовий переворот у Ростові-на-Дону. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Швидше за все, в будівлі "ПВК Вагнер Центр", розташованому на Зольній вулиці, проведуть обшуки. "До будівлі під'їхали два автобуси з ОМОН і Росгвардія, разом з людьми в цивільному вони заходять всередину", - пишуть пропагандисти.

Крім того, силовики були помічені біля Благовіщенського мосту. Там, на набережній річки Нева знаходяться ресторан і готель, які пов'язують з ватажком "вагнерівців".

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"Академічний провулок оточили з двох сторін, безпосередньо на набережній теж чергують озброєні співробітники", - йдеться на каналі.

У будівлю ПВК "Вагнера" прийшли з обшуками силовики / Фонтанка

Збройний заколот Пригожина в Росії

Увечері 23 червня керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин оголосив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові та інших містах країни-окупанта Росії почала з'являтися військова техніка. У Кремлі заявили, що Путін, мовляв, "проінформований". ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

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