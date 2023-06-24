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Путінські генерали благають Пригожина зупинитися, а він погрожує трибуналом

Ангеліна Підвисоцька
24 червня 2023, 01:35 оновлено 24 червня, 01:56
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Російські генерали закликають "вагнерівців" зупинитися і вирішити все мирним шляхом.
Сергій Суровікін, Євген Пригожин, Володимир Алексєєв
Російські генерали вмовляють Пригожина зупинитися / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вище військове командування РФ в паніці після заяв ватажка ПВК "Вагнер" про те, що він буде мстити Міноборони РФ за нібито обстріл тилового табору "вагнерівців". Путінські генерали просто благають Пригожина зупинитися і не розв'язувати війну всередині РФ. Відео з їх слізними заявами вже поширилося в Мережі.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін, який відомий як "сирійський м'ясник" спробував умовити Пригожина зупинитися і вирішити всі проблеми мирним шляхом.

"Я закликаю зупинитися. Противник тільки й чекає, коли у нас загостриться внутрішньо-політична обстановка. Не можна грати на руку супротивника в цей важкий і важкий час. Поки не пізно і потрібно, і необхідно це зробити - підкоритися волі і наказу всенародно обраного президента РФ. Зупинити колони і повернути їх в пункти постійної дислокації і райони зосередження. Вирішити всі проблеми тільки мирним шляхом під керівництвом верховного Головнокомандувача ЗС РФ", - сказав Суровікін.

відео дня

Дивіться відео із заявою Суровікіна:

Водночас звернення записав і перший заступник начальника Головного управління Генштабу РФ, генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. Він назвав цю спробу перевороту "кричущим фактом", який загнав путінську Росію в"важке становище". Він назвав Пригожина "ворогом країни".

"Це удар в спину країни і президента. Тільки президент в праві призначати вищий керівний склад ВС, а ви намагаєтеся зазіхнути на його владу. Це державний переворот. Я вас прошу, одумайтеся. Не потрібно цього зараз робити, тому що більшого удару по іміджу Росії, по Збройних Силах придумати просто неможливо. Подібна провокація могла бути зроблена тільки ворогами Росії. Я прошу зараз зупинитися. Ніякого застосування зброї ВС щодо ваших підрозділів не було і не буде. Нам ще не вистачало розв'язати в даний час громадянську війну всередині країни. Одумайтеся", - сказав Алексєєв.

Варто відзначити, що єдине, про що дійсно переживають путінські генерали, так це про те, що захід буде тільки раз такому протистоянню всередині РФ. Цей переворот може призвести до "політичних втрат".

Дивіться відео із заявою Алексєєва:

Відповідь Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив не йти на "переговори" з російськими генералами і не зупинятися. Він нагадав їм, що за все скоєне вони опиняться перед трибуналом.

"Всі генерали, які з тремтячими руками звертаються до "музикантів" із закликами зупинитися, вже фактично підписали собі вирок. Трибунал обов'язково буде. Суровікін ще відповість за здачу Херсона", - йдеться у повідомленні.

Військовий переворот в РФ

Увечері 23 червня стало відомо про те, що російські військові за наказом Міноборони РФ нібито завдали ракетні удари по тиловому табору "вагнерівців" і знищили багато бойовиків. Євген Пригожин в сказі через це і заявив, що йде "боротися з беззаконням", яке відбувається в РФ.

Терористи Ігор Гіркін назвав це військовим переворотом і акцентував увагу на тому, що цей заколот вже вийшов з-під контролю. У Міноборони РФ намагаються виправдатися і спростувати всі звинувачення, про які говорить Пригожин.

Прессекретар Путіна заявив, що диктатор вже про все знає і приймає якісь рішення. Після цього стало відомо, що на Пригожина вже завели справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Пізніше Пригожин розповів подробиці про те, як саме Міноборони організувало операцію зі знищення "вагнерівців". За його даними, окупанти використовували артилерію і літаки.

За даними Пригожина, Шойгу особисто прилетів до Ростова, щоб проконтролювати операцію зі знищення "вагнерівців". Після цього він раптово сів у літак і якомога швидше полетів.

В українському Telegram-каналі "Бахмутський Демон" заявили, що "заміс" між російським військовими і "вагнерівцями" відбувається прямо на околицях Бахмута Донецької області. Українські штурмові бригади не залишають це без уваги і завдають ударів по ворожих позиціях.

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