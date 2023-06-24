Пригожин почав повстання в Росії, Путін на боці Шойгу і Герасимова - ISW

Дії Пригожина спрямовані, скоріше, на відсторонення "еліт безпеки" в РФ від бізнесу і влади, але не припинення війни проти України, вважають аналітики.

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Пригожин взяв Ростов, а у Москві ставлять блокпости / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин влаштував збройний заколот для того, щоб усунути верхівку країни-агресора Росії і бізнес від влади. Можливо, він прорахувався, коли думав, що його підтримає російський директор Володимир Путін, який останнім часом більше пов'язаний з главою Міноборони окупантів Шойгу і керівником Генштабу Герасимовим. Путін не погодиться на їх відсторонення. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що збройний бунт Пригожина розрахований на відсторонення верхівки "еліти" безпеки і бізнесу від влади, але не на припинення розв'язаної Росією війни проти України.

"Пригожин, швидше за все, має намір дійсно підняти збройний заколот проти Міноборони Росії, а не очікувати, що підтримка Кремля призведе до зміни керівництва Міноборони або тільки до риторичної ескалації", - відзначили фахівці.

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На їхню думку, Пригожин, ймовірно, серйозно прорахувався, коли пішов на такий крок. Він помилково вірив у підтримку Путіна.

"Однак така непередбачена обставина надзвичайно малоймовірна, враховуючи, що Путін останнім часом більш тісно пов'язаний з Міноборони, а реакція Кремля на позицію Пригожина досі свідчить про здивування і відсутність згоди з Пригожиним", - зазначили фахівці.

Пригожин може піти проти Кремля

Аналітики не виключили не тільки демаршу Пригожина проти керівництва Міноборони окупантів, але й походу бойовиків ПВК Вагнера на Москву.

"Очевидний початок збройного повстання Пригожиним є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над своїми збройними силами, і він, ймовірно, розглядає повстання як екзистенційну спробу виживання", - вважають в ISW.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Путін навряд чи погодиться на повалення Міноборони. Відсторонення Шойгу і Герасимова стане ударом по стабільності влади самого Путіна.

Збройний заколот Пригожина в Росії

Увечері 23 червня керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові та інших містах країни-окупанта Росії почала з'являтися військова техніка. У Кремлі заявили, що Путін, мовляв, "проінформований". ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти у Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

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