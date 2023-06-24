"З днем молоді": Кремль зганьбився зверненням Путіна, поки Пригожин захоплює РФ

Тим часом план "Фортеця" ввели і в Москві. Вулицями їздить військова техніка.

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Путін випустив звернення, поки Шойгу "захоплює" РФ / Колаж Главред, фото скріншот

Поки ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російське Міноборони в ракетному ударі по тилових позиціях найманців і пригрозив почати війну проти військового керівництва РФ, пресслужба Кремля випустила дуже дивне відео з диктатором Володимиром Путіним.

Так, Путін у своєму зверненні побажав молоді шукати своє покликання і ніколи не опускати руки.

Путін згадав строковиків РФ і офіцерів, які "відважно встали на захист країни і мужньо б'ються в ході спеціальної військової операції".

відео дня

"Це час Росії. Ваш час. Вітаю зі святами. Вірте в себе, сміливо мрійте, домагайтеся своєї мети, і успіх обов'язково буде!",- побажав диктатор Путін, поки в його країні починається "військовий переворот".

Путін вітає росіян / скріншот

Тим часом у відділах поліції Ростовської області вже введений план "Фортеця". Співробітників екстрено підняли по тривозі і зобов'язали швидко зібратися.

План передбачає взяття під особливий контроль важливих об'єктів відомств і готовність до відбиття нападу. У місті перекривають вулиці.

Також план "Фортеця" ввели і в Москві. Вулицями їздить військова техніка.

Скандал з Пригожиним і Шойгу

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців . В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодувати тих, хто буде йому заважати.

За словами засновника ПВК "Вагнера", він і 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням в країні.

У Міноборони РФ всі звинувачення в "атаці" на солдатів ПВК "Вагнера" заперечують.

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