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На війні з 2014 року: що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Сирського

Юрій Берендій
8 лютого 2024, 19:24
Главред зібрав основні факти із життя нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
На війні з 2014 року: що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Сирського
Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного. Олександр Сирський став відомий після успішної операції із звільнення Київщини та стрімково контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Главред зібрав всі факти про життя одного із науспішніших генералів у складі Сил оборони України.

Біографія

Олександр Станіславович Сирський народився у селі Новинки Володимирської області колишнього СРСР 26 липня 1965 року. Spiegel відзначило цю деталь його життєпису як "одну з гірких іроній поточної війни".

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Він отримав першу військову освіту в радянському Московському загальновійськовому командному училищі. Пізніше він успішно закінчив Академію Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони (оперативно-стратегічний рівень).

Сирський починав службу у 1986 році як командир мотострілецького взводу.

  • З 1993 року він командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Нацгвардії у Чугуєві, потім був командиром полку цієї дивізії.
  • На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією в місті Біла Церква.
  • У 2009 році він отримав звання генерал-майора.
  • У 2013 році він обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО та брав участь у переговорах щодо реформування української армії за стандартами Альянсу.
  • У 2016 році він очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ та отримав звання генерал-лейтенанта.
  • У 2017 році він став командувачем АТО, яку пізніше змінила ООС.
  • У 2019 році він був призначений командувачем Об'єднаних сил на території проведення військової операції на сході України.
  • З 5 серпня 2019 року він обіймає посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.
  • У 2020 році він отримав звання генерал-полковника.

Бої за Дебальцеве

З початку бойових дій на Донбасі Олександр Сирський виконував обов'язки начальника штабу АТО. Він був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року і разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста.

Олександр Сирський був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове.

Зрештою, він координував вихід українських військових з Дебальцева.

Олександр Сирський підкреслює, що той відступ був організованим, а не панічною втечею.

"Я своїми підрозділами зайняв дві висоти вздовж дороги, якою здійснювався вихід. Їх зайняли десантники і утримували ті дві висоти фактично до повного виходу з Дебальцевого наших підрозділів… На момент виходу всі основні опорні пункти та підрозділи противника були подавлені, і він не зміг адекватно зреагувати на наш вихід. Тому вихід був проведений організовано - пішки чи на машинах, але організовано", - розповідав військовий "Українській правді".

Він також переконаний, що хоча битва за Дебальцеве призвела до втрати міста, вона зупинила подальший наступ проросійських сил.

"Для нас відхід з Дебальцевого був ключовим моментом, який відтягував найкращі сили противника. Після цих боїв не було серйозних, масштабних спроб здійснити атаку. Противник поніс важкі втрати".

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України

З початком російського вторгнення в Україну Олександр Сирський - командувач оборони Києва.

"Під Києвом було збудовано класичну оборону, яка була поєднана з діями мобільних підрозділів, які проводять активну оборону та контратакують", – пояснив Сирський деталі операції.

За вдалий захист Києва Олександр Сирський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року отримав звання Герой України.

Крім того, він розробив контрнаступальну операцію в Харківській області восени 2022 року. Ворог не очікував таких дій ЗСУ на цих напрямках, сподіваючись на оборону на Херсонщині, тому визволення територій Харківської області виявилося швидким і ефективним.

За словами Сирського, основна увага в Харківській операції була спрямована на швидкий рух вперед. У ході цієї операції були звільнені такі великі міста, як Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, а пізніше в Донецькій області – Лиман і Святогірськ.

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Олександр Сырский відставка Залужного
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