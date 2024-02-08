"Буде важко": у Зеленського розкрили сценарій наступного місяця війни з РФ

В України будуть нові можливості у війні, впевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк спрогнозував подальший перебіг бойових дій / Колаж: Главред, Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Facebook М.Подоляка

У наступний місяць війни країна-агресор РФ продовжуватиме тиснути на Донецькому напрямку, концентруючи певний ресурс, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Але це суттєво не впливає взагалі на те, що відбувається в рамках війни загалом", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.

Водночас представник ОП вважає, що Україна матиме нові можливості, бо раніше відбулася переоцінка того, що було зроблено у 2023 році, і що треба робити далі.

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"Розуміння, що кількість можна перемогти тільки якістю інструментів, які ти використовуєш, точно є. Ці переосмислення зараз якраз масштабуються. Я думаю, що будуть продумані сценарії, які матимуть інший вигляд, ніж у 2023 році. І вони призведуть до суттєвих позитивних наслідків", - каже він.

Радник глави ОП також пояснив, чого можна чекати в майбутньому.

"Чи буде нам із вами легше до кінця війни? Ні. Буде важко, тому що такого психоемоційного стану, адреналінового ефекту "вау", який був на початку війни, далі вже не буде. Буде дуже складно, буде багато важких питань, розчарувань. Водночас буде багато мотиваційного. Кожен сам для себе буде знаходити мотиваційні слова", - зазначив він.

При цьому Подоляк упевнений у тому, що у війні з РФ не може бути компромісу.

"Люди, навіть незважаючи на те, що вони можуть мати певні розчарування, однаково будуть іти в тому напрямку, в якому йдуть з першого дня війни. Тому ця велика кількість людей на різних напрямках, не тільки військовослужбовці, а й ті, хто працюють у тилу, волонтери, - доведуть цю війну до кінця", - резюмував він.

Війна в Україні

Раніше експерт пояснив, чи сильно США зацікавлені допомогти Україні вистояти у війні з РФ. Як каже Максим Розумний, у США напевно є плани схилити ослаблену війною з Україною Росію в протистоянні китайському впливу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна переможе Росію у війні, але за однієї умови. Постачання силам оборони України боєприпасів є вкрай важливим елементом протистояння російським окупаційним військам, сказав Крістіан Фрейдінг.

Як раніше повідомлялося, ситуація на фронті - не патова, сказав речник Офісу президента Сергій Нікіфоров. Він уточнив, що слова Зеленського італійським журналістом були некоректно витлумачені: президент України говорив не про патову ситуацію, а про стагнацію на південному фронті.

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