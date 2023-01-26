У ПАРЄ прийняли резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка

Протягом поточної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи кілька разів закликали до створення спеціального трибуналу проти верхівки РФ і Білорусі.

У ПАРЄ ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка / сайт Кремля

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення про притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ і Білорусі за воєнні злочини проти України - у тому числі і в питанні створення спецтрибуналу і для російського диктатора Володимира Путіна, і для білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє портал "Європейська правда".

"Не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати і карати за злочин агресії, вчинений проти України. Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати, або керувати політичними чи військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їх рішення про розв'язання цієї агресивної війни проти України не відбулося б звірств, що випливають з цієї війни", - йдеться в резолюції ПАРЄ.

До слова, протягом поточної сесії ПАРЄ кілька разів закликала до створення спеціального трибуналу. Її представники особливо підкреслили, що Рада Європи має відігравати ключову роль у цьому процесі.

Спецтрибунал для Путіна і Лукашенка

Раніше повідомлялося, що влада Франції вже запустила процес, який передбачає відкриття спецтрибуналу для російських окупантів. Передбачається, що вони будуть займатися злочинами, які скоїли російські агресори в Україні.

До того російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков зазначав, що над російським диктатором Володимиром Путіним потрібно провести трибунал і якомога швидше. Однак зараз це неможливо зробити.

Пізніше в Європарламенті в четвер, 19 січня, схвалили резолюцію, що закликає створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Інші новини: