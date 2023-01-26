У ПАРЄ прийняли резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення про притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ і Білорусі за воєнні злочини проти України - у тому числі і в питанні створення спецтрибуналу і для російського диктатора Володимира Путіна, і для білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє портал "Європейська правда".
"Не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати і карати за злочин агресії, вчинений проти України. Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати, або керувати політичними чи військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їх рішення про розв'язання цієї агресивної війни проти України не відбулося б звірств, що випливають з цієї війни", - йдеться в резолюції ПАРЄ.
До слова, протягом поточної сесії ПАРЄ кілька разів закликала до створення спеціального трибуналу. Її представники особливо підкреслили, що Рада Європи має відігравати ключову роль у цьому процесі.
Спецтрибунал для Путіна і Лукашенка
Раніше повідомлялося, що влада Франції вже запустила процес, який передбачає відкриття спецтрибуналу для російських окупантів. Передбачається, що вони будуть займатися злочинами, які скоїли російські агресори в Україні.
До того російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков зазначав, що над російським диктатором Володимиром Путіним потрібно провести трибунал і якомога швидше. Однак зараз це неможливо зробити.
Пізніше в Європарламенті в четвер, 19 січня, схвалили резолюцію, що закликає створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.
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