"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися вперед

Причиною уповільнення бойових дій стала не тільки погода, зазначає глава Української держави.

Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися вперед/ Офіс президента України, 93 ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні "збавила оберти" не лише через погодні умови, а й через нестачу потрібного для просування вперед озброєння в українському війську.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Українського сніданку в Давосі у четвер, 19 січня. Він наголосив, що наша держава очікує від партнерів рішучих рішень.

"Є уповільнення процесу, уповільнення війни. Не тільки через те, що зима, а через міцність на полі бою. Ми очікуємо на допомогу і вдячні всім державам, які нас підтримують", – наголосив Зеленський

Він зазначив, що Заходу відомо, якого озброєння та яких боєприпасів не вистачає ЗСУ.

Зеленський також відреагував на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який сказав, що ФРН може передати Україні танки Leopard тільки після передавання Сполученими Штатами танків Abrams. За словами українського президента, така стратегія Німеччини не дуже правильна, адже в нинішніх умовах не можна надавати лише таку вибіркову допомогу.

"Ми не можемо виїжджати тільки на вмотивованості і моралі ЗСУ. Це зайва риторика. Є конкретні речі, від яких залежить стійкість на полі бою, і ми цих речей очікуємо... Це не дуже правильна стратегія (рішення Шольца передати танки Україні лише після того, як США передадуть свої – ред.). Не може бути вибірковості або сегментованої допомоги", – сказав Зеленський.

Надання Україні танків Leopard

Раніше повідомлялося, що у Німеччині незабаром може бути прийнято рішення про надання Україні танків Leopard. Про це пише агентство Reuters. Зазначається, що про передачу важкої бронетехніки говорять на рівні німецького уряду.

Польща розраховує, що країни Європи передадуть Україні до 100 танків. Варшава передає 14 танків Leopard. Повинні визначитися зі своїм рішенням Данія, Фінляндія і Німеччина. Танки Leopard є у 12 країн, але для того, щоб їх передали Києву, потрібен дозвіл від Берліна, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Як стало відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову президенту США Джо Байдену. Він сказав, що танки поїдуть в Україну лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про поставку ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну. У Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про надання військової допомоги Україні.

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