glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися вперед

19 січня 2023, 13:42
Причиною уповільнення бойових дій стала не тільки погода, зазначає глава Української держави.

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися вперед/ Офіс президента України, 93 ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні "збавила оберти" не лише через погодні умови, а й через нестачу потрібного для просування вперед озброєння в українському війську.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Українського сніданку в Давосі у четвер, 19 січня. Він наголосив, що наша держава очікує від партнерів рішучих рішень.

"Є уповільнення процесу, уповільнення війни. Не тільки через те, що зима, а через міцність на полі бою. Ми очікуємо на допомогу і вдячні всім державам, які нас підтримують", – наголосив Зеленський

Він зазначив, що Заходу відомо, якого озброєння та яких боєприпасів не вистачає ЗСУ.

Зеленський також відреагував на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який сказав, що ФРН може передати Україні танки Leopard тільки після передавання Сполученими Штатами танків Abrams. За словами українського президента, така стратегія Німеччини не дуже правильна, адже в нинішніх умовах не можна надавати лише таку вибіркову допомогу.

"Ми не можемо виїжджати тільки на вмотивованості і моралі ЗСУ. Це зайва риторика. Є конкретні речі, від яких залежить стійкість на полі бою, і ми цих речей очікуємо... Це не дуже правильна стратегія (рішення Шольца передати танки Україні лише після того, як США передадуть свої – ред.). Не може бути вибірковості або сегментованої допомоги", – сказав Зеленський.

Надання Україні танків Leopard

Раніше повідомлялося, що у Німеччині незабаром може бути прийнято рішення про надання Україні танків Leopard. Про це пише агентство Reuters. Зазначається, що про передачу важкої бронетехніки говорять на рівні німецького уряду.

Польща розраховує, що країни Європи передадуть Україні до 100 танків. Варшава передає 14 танків Leopard. Повинні визначитися зі своїм рішенням Данія, Фінляндія і Німеччина. Танки Leopard є у 12 країн, але для того, щоб їх передали Києву, потрібен дозвіл від Берліна, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Як стало відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову президенту США Джо Байдену. Він сказав, що танки поїдуть в Україну лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про поставку ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну. У Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про надання військової допомоги Україні.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:55

Ісус та Діва Марія в оточенні напівголих апостолів: нові фото Мадонни шокувала громадськість

15:53

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

15:19

Шоколад зацвів: чи можна їсти шоколад з білим нальотомВідео

15:10

"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у БроварахВідео

15:04

Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньомуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:38

Кинула тарілку: російській ведучій "прилетіло" від українки на відпочинкуВідео

14:00

Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюціюВідео

13:56

Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в РосіїВідео

13:51

Ні обіцянок, ні пробачень: 4 жіночих промахи, які чоловік не здатний пробачити

Реклама
13:45

Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

13:42

"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися впередВідео

13:27

Приносять удачу і достаток: які дерева посадити в садуВідео

13:05

"100 Leopard – це капець окупантам": експерт сказав, як отримання танків може змінити ситуацію у війніВідео

12:59

Польща поставила ФРН ультиматум: або Берлін схвалить Leopard для ЗСУ, або Варшава надасть їх самаВідео

12:29

Я не впевнений, що Путін ще живий – ЗеленськийВідео

12:06

Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

12:04

"Режиму давно треба покласти край": хлопець у 18 років перейшов кордон РФ і воюватиме за УкраїнуВідео

12:00

Росія у відчаї: Олександр Коваленко - про можливості України знищувати Х-22 і С-400Відео

11:54

У горах зник безвісти популярний голлівудський акторВідео

11:50

Досвідчені господині при варінні картоплі додають у воду секретний інгредієнт: неймовірний фокусВідео

Реклама
11:48

Рисова вода для волосся: рецепт здорових, блискучих і шовковистих локонів

11:24

Киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійськоюВідео

10:24

Зеленський в Давосі присоромив Німеччину через коливання щодо поставок танків в Україну

10:19

Банку джему: Шакіра розповіла, як виявила зраду чоловікаВідео

10:03

Як привітати з Йорданом: світлі привітання в світлий день

10:00

Чим замінити соду в млинцях: 6 лайфхаків для пишних ласощів, що тануть в ротіВідео

09:52

США вже готові допомогти Україні боротися за Крим – The New York TimesВідео

09:47

Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc - Politico

09:45

Популярна російська актриса зламала хребетВідео

09:21

Нумерологічний гороскоп на 2023: нові звершення, трансформації та успіх

09:11

Війна в Україні на порозі кульмінації: експерт спрогнозував терміни нового наступу РФВідео

08:49

"Це просто якесь пекло": лікарі розповіли, як приймали поранених у Броварах одразу після трагедіїВідео

08:30

Гороскоп на сьогодні 19 січня 2023: Тельцям - енергія і звершення, а Дівам - витримка і самовладання

08:22

"Життя окупантів стане дуже незручним": Ходжес натякнув на "бавовну" в Криму

08:00

День Іоана Предтечі 20 січня - чого не можна ні в якому разі робити, прикмети і традиції

07:49

Зубна паста, бананова шкірка і ще 7 незвичайних способів: чим найкраще чистити сріблоВідео

07:40

У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну: "Кожна країна ухвалює власне рішення"

07:11

Крім танків Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

07:05

Чим небезпечна стара картопля: потрібно дотримуватися 3 правил, щоб не отруїтися

06:48

Танків і ATACAMS не буде: ЗМІ з'ясували, що увійде в новий пакет військової допомоги США Україні

Реклама
06:41

Про" 700 тисяч російських військ": у чому нестиковкаПогляд

05:32

Гороскоп на лютий 2023 року для Овнів: захист небес, прибуток і нові можливостіВідео

05:30

Як варити гречку: вас вразить неймовірна хитрість досвідчених господиньВідео

04:10

Сир з циферками: навіщо виробники вставляють пластикові номерки в продуктВідео

03:25

Віталіна Ющенко показала пишне декольте і рельєфні м'язи в короткому топі

03:20

Космічний пиріг для всієї родини: бездоганний рецепт, який підкорив весь світВідео

02:55

Ліки з тисячолітньою репутацією: для чого потрібне алое в будинку і як воно може нашкодити

01:30

Гаряча Уенсдей: Дженна Ортега схвилювала новим образомВідео

00:52

Все приміщення було у вогні, дітей діставали через вікна – мама врятованої дівчинки у БроварахВідео

00:51

Чому на Водохреща ніколи не можна плакати: прикмети на 19 січня і що не можна робитиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти